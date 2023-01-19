Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin küresel düzeyde söz sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin büyük fedakarlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Bununla birlikte "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli, ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amasya Balal Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balal Tüneli'nin, yolun kış mevsimindeki çilesini bilenler için çok daha büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak bu projeyi, 760 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdik. Kalkınmanın altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerimize kavuşturma yanında "Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Bugün ülkemizin 81 şehrinin tamamı altyapı yatırımlarımızın katkısıyla üretim ve istihdamda katettiği mesafe sayesinde ihracat yapabilir hale gelmiştir" dedi.

'ALTYAPI İHTİYACINI ÖNEMLİ ORANDA TAMAMLADIK'

Türkiye'nin, eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma ve enerjide gerçekleştirilen atılımların meyvelerini her alanda toplamaya başladığını kaydeden Erdoğan, "İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin, imkanlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeği ile kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor. Kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla, ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde kullanabilme imkanına kavuşacağız. Gençlerimizin, ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyilerine şahit oldukça hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı tekrar tekrar görebiliyoruz" diye konuştu.

'2023'Ü TARİHE ŞANLA KAYDEDECEĞİZ'

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına, daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdiğini kaydeden Erdoğan, "'Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyetimizin 2'nci asrını, telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi, salgın, savaş, krizle kökünden sarsılırken ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret verdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak kurulan tuzakları birer birer bozarak maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Bu sürecin en kirik noktasında ülkemizi yeni bir vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. İnşallah pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin, hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz" açıklamasında bulundu.

'ÜLKEMİZİN İRADESİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Erdoğan, Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviyenin, kendilerini sevindirdiği kadar üzerlerine yeni sorumluluklar da yüklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Evvela ülkemizin büyük fedakarlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Bununla birlikte "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli, ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz. Aksi taktirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı bilimde, teknolojide, araştırma-geliştirmede sürdürmedikçe evlatlarımızı değerlerimizle yoğurarak yetiştirmedikçe bu hedefi yakalayamayız. İşte bunun için önümüzdeki dönemde hem bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini, medeniyet kültür bilincini, önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz."

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Aynı şekilde 2053 ve 2071 tarihlerini "Türkiye Yüzyılı'nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. Açılışını yaptığımız tünel gibi projeleri, bu tarihi yürüyüşün son eksikliklerini tamamlama vesilesi olarak görüyoruz. Bir kez daha tünelimizin bağlantı yollarının ve köprülerin şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı