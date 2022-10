Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, 'türkiye Yüzyılı' Vizyonumuzun İlk Hedefi (1)

Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "'Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi Anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları Meclis safhasında, bazıları daha teklif aşamasında, muhalefetin destek vermemesi sebebiyle, akim kalmıştır. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin "Türkiye Yüzyılı" programının tanıtımını gerçekleştirdiği Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplantıya 81 ilden AK Parti teşkilatlarından katılım sağlandı. Salonun içi tamamen dolarken, çevresinde de büyük bir kalabalık toplandı. Salonda, "Dik dur eğilme" pankartları yer aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları atıldı. Toplantıya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar ve partililer katıldı. Davet edilen 11 siyasi parti arasından genel başkan düzeyinde katılım olmadı. İYİ Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Yeniden Refah Partisi'nden Genel Sekreter Suat Pamukçu'nun yanında Hür Dava Partisi, Anavatan Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'den temsilci düzeyinde katılım oldu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLANIYLA YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK'

Salona gelişinde dışarıda toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden hitap eden Erdoğan, daha sonra içeriye girerek konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldiklerini vurgulayarak, "İnşallah Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünün gururuyla birlikte, "Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına, Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen bir saldırının ardından giriş yapmıştık. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi de topyekun tarihe gömmek isteyenler, bu defa, Çanakkale'de veya Kutü'l Amare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler. Uzunca bir süredir devam eden savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz, "yurdunu alçaklara uğratma sakın" diyerek, son bir silkinişle milli mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı. Anadolu'daki 3'üncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanıyla, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık" dedi.

'EMPERYALİSTLERİN ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ HESAPLARI HİÇ EKSİK OLMADI'

"Tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken, önce milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimiz, maalesef, bu bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında, kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı. Ülkemiz, milli iradenin üstünlüğüne dayanmak yerine vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde, altın kıymetinde yıllarını heba etti. Ülkemiz, vesayet yoluyla Cumhuriyetle demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntı çekti. Milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım'ında, işte böyle bir Türkiye mirası devraldık. Elbette Cumhuriyetimizin ilk 80 yılında da başlatılan, bir kısmı neticeye ulaştırılan güzel işler vardı. Ama ülkemizin ulaşmış olması gereken kalkınma ve milletimizin sahip olması gereken demokrasi seviyesiyle, bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

'BİZ HİÇBİR ZAMAN ŞİKAYET ETMEDİK'

Erdoğan, Türkiye'yi 20 yıl boyunca, hep "durmak yok, yola devam" diyerek büyütüp, geliştirip, güçlendirip ve zenginleştirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi, yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle, ülkemizin asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik. Sanılmasın ki bu 20 yıl dikensiz gül bahçesi misali, sadece çalışmakla geçti. Yurt içinde ve yurt dışında, emperyalistlerin, vesayetçilerin ve darbecilerin ne kadar aparatı varsa, hepsi de üzerimize salındı. Yeri geldi bildiriler yayınladılar, yeri geldi tuzaklar kurdular, yeri geldi bürokratik oligarşiyi, yeri geldi terör örgütlerini harekete geçirdiler, hatta partimizi kapatmaya kalktılar. Bunlarla kalmayıp doğrudan silaha da sarıldılar. Biz hiçbir zaman şikayet etmedik, hep mücadele ettik. Demokrasi ve kalkınma adımlarımıza çelme takılmaya çalışıldığında, çözümü sadece milletin sinesinde, milli iradenin gücünde aradık. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en kritik demokrasi ve kalkınma atılımını, her türlü siyasi-sosyal sınıflamaların ötesine geçen bir ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdanla gerçekleştirdik. Geçmişte ayrıştırılmaya, hatta çatıştırılmaya çalışılan kim varsa, Türkiye'nin ilk yüzyılının son 20 yılına sığdırdığımız bu büyük devrime katkı vermiştir."

'BAYRAĞIMIZIN ŞANINI, MİLLETİMİZİN İTİBARINI YÜKSELTTİK'

Erdoğan, ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yaymak suretiyle Türkiye'yi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdiklerini belirterek, "Üretimi yaygınlaştırarak, sanayiden tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi kolaylaştırdık. Sosyal destekleri artırarak, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla kucakladık. Yönetim sistemini değiştirerek, iki asırlık arayışa cevap verecek bir büyük reformu hayata geçirdik. Dış politikamıza şahsiyet kazandırarak, devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Velhasıl, her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Böylece, takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik. Bugün Türkiye Yüzyılı için milletimizin karşısına, işte böyle bir müktesebatla, işte böyle bir karneyle, işte böyle bir mirasla çıkıyoruz. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, ona minnetimizi ifadenin sadece bir girizgahı, sadece bir dibacesi olarak görüyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi, Türkiye Yüzyılını da milletimizin zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı bir konumdayken, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirme karşılığında tek arzumuz, şöyle kalpten kopup gelen bir "Allah razı olsun" duasını duymaktır" diye konuştu.

'12 EYLÜL ANAYASASININ RAF ÖMRÜ DOLMUŞTUR'

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Yüzyılının inşası sürecine Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destek için hassaten şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, "20 yılda ülkemize eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda tarihi eser ve hizmetler kazandırırken, elbette gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Bunların başında, ülkemizi darbe Anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir Anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor. Hükümetlerimiz döneminde pek çok Anayasa değişikliğine öncülük etmiş olmamız, bu konuda halen süren eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani değildir. Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi Anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları Meclis safhasında, bazıları daha teklif aşamasında, muhalefetin destek vermemesi sebebiyle, akim kalmıştır. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir'" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKLİFİMİZİ MECLİSE SUNACAĞIZ'

Erdoğan, yeni Anayasa'nın Türkiye'ye birçok katkısının olacağını ifade ederek, "'Bu yeni Anayasa; ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek. Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek. Her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak. Gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak. Bin yıldır vatanına, bir asırdır Cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine, 15 Temmuz'da da istiklaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimizin böyle bir Anayasaya kavuşması en temel hakkıdır. O gün gelene kadar da boş durmayacağız. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız. Her gayretimiz gibi, bu girişimlerimizin gücünü de ülkemizde tesis ettiğimiz güvenden, huzurdan, özgürlük ve kardeşlik ikliminden alıyoruz. Türkiye Yüzyılını, tüm bu kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminde yükselteceğiz'" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı