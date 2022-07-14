Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Datça'daki Ekiplere Geçmiş Olsun Mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev yapan ekipleri telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Datça'daki orman yangınını yerinde incelemek için bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangını söndürmek için bölgede görev yapan ekiplerle görüşerek kendilerine teşekkür etti. Bakan Kirişci, görüşmeyi Twitter hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yangında cansiparane görev yapan ekiplerimiz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha yeşil bir Türkiye için desteklerini hiçbir zaman esirgemen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı