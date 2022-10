Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' Çağrısı (2)

ERDOĞAN, "MAHALLE BİZİM, GENÇLİK BİZİM PROGRAMI'NDA KONUŞTU

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı'na katıldı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salon'unda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitap etti. Programa katılan gençler, ay-yıldızlı ve AK Parti'nin bayraklarıyla Erdoğan'a tezahüratta bulundu. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" kampanyasının kapanış toplantısına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bugüne kadar 81 il ve 900 ilçede yapılan kampanyayla 3 bin 500 Mahalleye ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nden, Edirne'nin Meydan Mahallesi'ne, Antalya'nın Finike Mahallesi'nden Sinop'un İncedayı Mahallesi'ne, Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nden İzmir'in Erzene Mahallesi'ne kadar ülkemizin dört bir yanında 150 bin gencimiz "mahalle bizim gençlik bizimdir" dedi. Birileri "AK Parti'de gençlik yok" diyor. E gençlik burada. Gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor" dedi.

2023 yılında yeni dönem vizyonunun başlayacağını ve yeni döneme "Türkiye yüzyılı" adını verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yüz yılının ilhamı da, sahibi de, geleceği de sizlersiniz. Sizler evet bu yüzyılın gençliğisiniz. Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden aldıkları sufleleri tekrarladıkları sözde tartışma programlarından kendi kendilerine gelin güvey oldukları toplantılardan ibaret sananlar gelsinler Malatya'daki bu muhteşem spor salonuna baksınlar. Biraz önce toplu açılış töreni yaptığımız meydana baksınlar. Gençlerimizle bir araya geldiğimiz şu salona baksınlar. Biz sadece seçimden seçime millete giden bir parti asla olmadık. Bizim için milletimize hizmette geçen her günümüz seçim günüdür. Bizim için ülkemize eser kazandırmakla geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere, milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz" diye konuştu.

'ORDUYA BU YAKIŞTIRMALARIN BEDELİ ÖDENECEKTİR'

Milletin kendisi için tuğla üstüne tuğla koymayana yetki vermeyeceğini ve birilerinin kendisini aldattığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletimiz ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için on bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez. Milletimiz terör örgütlerini kazıyıp atarak huzurunu güvence altına almamış olana yol açmaz. Hele hele terör örgütleriyle kol kola yürüyene, onların diliyle konuşana, onların değirmenine su taşıyana bırakın destek olmayı, gerekirse dünyayı başına yıkar. Gençler; benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden, saygısızlık eden, bu malum ana muhalefetin ve diğerlerinin hiçbirine bu ülkede Allah'ın izniyle ilk seçimlerde dersini en güzel şekilde verecektir. Ordumuza bu yakıştırmaların bedeli ödenecektir. Yargıda bu işin hesabını verecekler. Üzerlerine üzerlerine gidiyoruz, gideceğiz. Ve bunları böyle meydanı boş bırakmak suretiyle bu meydanda istediğiniz gibi dolaşın diyemeyiz. Bir asır önce bizleri bu topraklardan kazıyıp atmak isteyenlere karşı verdiğimiz milli mücadeleyi dişimizle, tırnağımızla kazandık."

'GENÇLER BİZ SİZE SEVDALIYIZ, BU MİLLETE SEVDALIYIZ'

Türkiye'ye son 20 yılda kazandırılan her eserin ve hizmetin gerisinde büyük azim, kararlılık ve çaba olduğunu anlatan Erdoğan, "Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek derdi o dönemlerin kaosundan kargaşasından, yokluğundan, yoksulluğundan istifade ediyor olmalarıdır. Demokrasisi yaralı, hak ve özgürlük alanları sınırlı, ekonomisi zayıf, refah düzeyi geri, itibarı düşük bir Türkiye isteyen bu ülkenin de bu milletin de sevdalısı olamaz. Gençler, biz size sevdalıyız, bu millete sevdalıyız. Akıl ve izan sahibi herkes 20 yıl 30 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye arasındaki asırlık farkı görür, kabul eder. Gençler bunun için diyoruz ki dününü bilmeyen bugününü anlayamaz, geleceğini de göremez. Türkiye'yi bugünlere getirirken gerçekleştirdiğimiz her devrimle dışarıda ve içeride yıllardır tıkır tıkır işletilen pek çok oyunu bozduğumuz için başımıza bunca işler geldi. Vesayetle kavga edip de milletin desteğiyle bunu kazanan tek siyasi kadro biziz biz. Birileri kahvesini yudumlarken darbeye maruz kalıp da gece sabaha dönmeden milletimizle birlikte on binler Atatürk Havalimanı'nda bunları akamete uğrattık. Ve Liderine sahip çıkan bir gençlik vardı orada. Ayrılmadılar, dik durdular. Her çeşidinden terör örgütünün amansız saldırısına uğrayıp da milletimizle birlikte hepsini de sınırlarımızın dışına püskürten tek yönetim biziz. Ekonomik tetikçilerin önümüze kurduğu sayısız tuzağı milletimizle birlikte söküp atan tek ekip biziz. Türkiye'yi içine sıkıştırılmaya çalışıldığı cendereden milletimizle birlikte kurtarıp dünyanın en iddialı ülkeleri arasına çıkartan biziz. Kendisi prangaya vurulmaya çalışılan bir ülkeyi dünyadaki mazlumların ve mağdurların umudu haline getiren yine biziz. Ülkemizin son 20 yılı sadece asırlık eser ve hizmetlerin inşasıyla değil aynı zamanda bin yıllık istiklal ve istikbal mücadelesinin yükseğe taşınmasıyla da tarihe geçecek bir dönemdir" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin güçlenmesi, büyümesinin milletin güven, huzur, refah içinde geleceğe yürümesi anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, AK Parti'nin kaderiyle milletin kaderinin bütünleştiğini vurgulayarak herkesi seçimler için çalışmaya davet etti. (DHA)

