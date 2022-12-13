Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgesel istikrar için yaptırımların kaldırılması elzemdir

Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türk-Amerikan İş Dünyası Ödül Töreni'nde video mesaj yöntemiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği'nce (AmCham Turkey/ABFT) düzenlenen Türk-Amerikan İş Dünyası ödül törenine video mesaj gönderdi. Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliğinin önemine değinen Oktay, "F-16 tedarik ve modernizasyon talebimiz, savunma alanındaki ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde bir fırsattır. Talebimizin en kısa sürede onaylanması, sadece Türkiye için değil, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetleri açısından da kritiktir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE-ABD TİCARET HACMİNDE KASIM AYI İTİBARIYLA 34 MİLYAR DOLARA ULAŞILDI'

Fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye- ABD ticaret ve yatırım ilişkilerinin son 10 yılda arttığına değinen Oktay, "Türkiye-ABD ikili ticaret hacminde geçtiğimiz yıl 31,4 milyar dolar düzeyine ulaştık. Bu seviye ile ABD, ülkemizin yüksek ticaret hacmine ulaştığı önemli partnerlerinden biri olmuştur. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında dış ticaret hacmimizde kaydedilen yaklaşık yüzde 50'lik artış, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yönünde ilerlemeyi işaret etmektedir. 2022 yılı Kasım ayında ulaştığımız 34 milyar dolarlık seviye de önemli bir aşamadır" açıklamasında bulundu.

Ticaret hacmini dengeli ve ürünleri çeşitlendirerek arttırma hedefine işaret eden Oktay, bunun yalnızca ticarete konu ürünleri artırarak değil, mevcut ticaret ve yatırımları bölgeye yayarak da başarılabileceğini söyledi.

'ABD FİRMALARI TÜRKİYE'YE; ÜRETİM, İHRACAT VE BÖLGE MERKEZİ NİTELİĞİNDE İLGİ GÖSTERİYOR'

Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin ABD, ülkemizin önemli doğal gaz tedarikçisi konumundaki ülkelerden biridir ve LNG, bölgede iş birliği yapabilecek alanlardan biridir. Diğer taraftan yatırımlar bazında baktığımızda ABD firmalarının ülkemizdeki yatırımları 14 milyar doları aşmıştır. Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte Rusya pazarından çıkan Amerikan firmalarının ülkemizi; üretim, ihracat ve bölge merkezi niteliğinde konumlandırmaya giderek artan şekilde ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bölgesel krizler nedeniyle ülkemizi tercih eden yeni ABD firmalarına da gerekli kolaylıkları sağlıyoruz."

Oktay, teknolojik dönüşümü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengeye pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem verdiklerini firmaların yatırımlarına bu doğrultuda destek olduklarını belirterek, "THY'nin de çeşitli alanlardaki iş ortakları GE, Boeing ve Pratt&Whitney gibi firmalar ile iş birliği memnuniyet vericidir. Temennimiz, bu gibi iş birliklerinin daha ileri derecede ortak yatırımlara ve üretime dönüşmesidir. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz kapsamındaki çalışmalarda da havacılık, savunma, dijital ekonomi, tekstil, mücevherat, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri gibi sektörler kısa ve orta vadede en önemli potansiyel alanlar olarak görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"G7 tarafından açıklanan; altyapı projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik 600 milyar dolarlık destek politikası ABD firmaları ve Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat penceresi açmaktadır" diyen Oktay, Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerdeki altyapıyı yenileme yönündeki bu girişimin, Türk ve ABD firmalarının gündeminde olması gerektiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE MARKASININ BİLİNİRLİLİĞİNİ ARTTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihraç ürünleri ABD pazarına daha fazla ulaştırmayı ve Türkiye markasının bu pazarda bilinirliliğini artırmayı amaçladıklarına dikkat çeken Oktay, "Uzak ülkeler arasında ihracatımızın önemli bir payına sahip ABD için çalışmalarımızı eyaletler özelinde yaptık. ABD stratejimiz özelinde ticaret heyetleri, fuarlar ve tanıtım organizasyonları gibi geleneksel pazarlama araçlarının yanında lojistik ve iş geliştirme merkezi kurmak gibi pek çok eylem kurguladık. ABD'den Türkiye'ye sağlık alanında ziyaretleri artırmak üzere, hem sigorta şirketlerini hem de bu alandaki operatörleri kapsayan birtakım politikalar da tasarlandı" diye konuştu.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine dizi ve filmlerimizin ABD'deki yayın platformlarına girişini sağlayacak çalışmaların yanı sıra dijital oyun ve yapay zeka alanında da firmalarımızı ABD pazarına taşıyacak eylemlere yer verilmiştir. Sizlerin de gerek fuar ve tanıtım organizasyonlarında gerekse ticaret heyetlerinde yer almanızın faydalı olacağına inanıyor, AmCham üyelerinin Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine yeni açılımlar katmasını bekliyoruz."

Terör konusunda ABD ile görüş ayrılığının sürdüğüne dikkat çeken Oktay, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerin, Türkiye'nin önemini ve NATO bünyesinde üstlendiği kilit rolü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

'ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURAN TERÖR YUVALARINI YOK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Oktay, "İçinden geçmekte olduğumuz bu hassas dönemde, müttefiklerin birbirine yaptırımlar, kısıtlamalar uygulaması; yanlış zamanda, yanlış bir hamledir. PKK/YPG gibi eli kanlı terör çetelerinden medet ummak da yine yanlışın ta kendisidir. Özellikle DEAŞ gibi bir başka terör örgütüyle mücadele çerçevesinde. Biz sınırlarımızın içinde ve dışında, hem ülkemiz hem de bölgemiz için tehdit oluşturan terör yuvalarını birer birer yok etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliğinin önemine değinen Oktay, "F-16 tedarik ve modernizasyon talebimiz, savunma alanındaki ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde bir fırsattır. Talebimizin en kısa sürede onaylanması, sadece Türkiye için değil, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetleri açısından da kritiktir" ifadelerini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın üzerinde mutabık kaldıkları Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması ile ilişkilerin gelişmesine ve sorunların çözülebileceğine inandıklarını aktardı.

OKTAY, ABD'Lİ İŞ İNSANLARINA SESLENDİ

Oktay, ABD'li iş insanlarına şöyle seslendi:

"Bölgenin güvenli limanı Türkiye'nin yatırım ve ticaret ikliminde yerinizi alın. Bölgedeki merkezlerinizi, yine bölgenin cazibe merkezi olan Türkiye'de konumlandırın."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve bakanlıkların desteğine dikkat çeken Oktay, Amerikan Şirketler Derneği'nin çalışmalarının Türkiye- ABD ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacağını belirtti.

Oktay, video mesajın sonunda ödül alan şirketleri ve iş insanlarını tebrik ederek başarılar diledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı