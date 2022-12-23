Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT'yi yıl bitmeden çözeceğiz

Oğuzhan SARI- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle sohbet etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay, daha sonra AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Vatandaş Buluşması'na katıldı. Oktay, her fırsatta sahada olmaya önem verdiklerini dile getirerek, "Vatandaşımızın bizden beklentilerini dinliyor, ihtiyaç ve sorunları tespit ediyor ve gerekenin yapılması için anında harekete geçiyoruz. Yani 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin sesi olmaya devam ediyoruz. Laf değil iş üretmeye, ülkemizi daha üst liglere taşımak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmanın değil, başarı hikayeleriyle aydınlık geleceğimizi şekillendirmenin derdinde olduk" diye konuştu.

Oktay, çalışanların işini aşını korudukları gibi enflasyon karşısında da alım gücünü koruduklarını vurgulayarak, "İşte daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar; asgari ücrete 6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre yüzde 100 oldu. EYT ile ilgili sorunu da yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerle paylaşıyor olacak. Milletimiz hangi dertle dertleniyorsa, onları çözmek için mücadele ediyoruz" dedi.

'GEREKLİ KAYNAKLARI AYIRDIK'

Toplumun her kesimini destekleyecek plan ve programları belirlediklerini bildiren Oktay, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de görüşmelerini tamamladığımız 2023 bütçemizde bunların hepsini belirledik, gerekli kaynakları ayırdık. Önümüzdeki yıl hayvancılıkta reel kesim destekleri için 145,4 milyar lira, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52,6 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31,3 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira, aile destek programı için 7,5 milyar lira kaynak ayırdık. Yine tarımsal üretim yapan tüm kesimlerle, "küçük" "büyük" ölçekli ayırmadan tüm çiftçilerimizle omuz omuzayız; biriz beraberiz. Tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'MACRON KADAR OLAMIYORLAR'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya- Ukrayna savaşını sonlandırmak, barışı sağlamak üzere sadece Türkiye'nin masada olmasını hazmedemiyoruz" sözlerini hatırlatan Oktay, "Bunu tersten okuyalım mı? Söylediği şu; Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Bu savaş gerek bölge barışına gerek dünya barışına zarar veriyor. Enerji fiyatlarının bu kadar artması, emtia fiyatlarının bu kadar artması, asıl sebeplerinden birincisi pandemiydi, ikincisi Rusya- Ukrayna savaşıdır. Bunun sonlandırılması ile ilgili masada sadece Türkiye'nin olduğunu söylüyor aslında. Bunu bizimkiler, yani içeridekiler bile görmüyor. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı şikayet ederken Türkiye'nin hakkını vermeye çalışıyor. Yine yazıklar olsun içeridekilere. Bu kadarını bile göremiyorlar. Macron kadar bile olamıyorlar. Biz Fransa, "bizim yaptıklarımızdan memnun olsun" diye masada değiliz. Biz Fransa ya da AB ülkelerinden herhangi biri, Batı ya da başkası "bize göz kırpsın" veya bize "aferin" desin diye herhangi bir yerde değiliz. Buna ihtiyacımız yoktur" dedi.

'ERKEKSENİZ ÇIKIN ADAYINIZI AÇIKLAYIN'

Muhalefete, Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için çağrıda da bulunan Oktay, "Kendi içlerindeki hizipçi tavırlarını bize bulaştırmak istediler. Bir belediye başkanının hakaretten dolayı aldığı cezayı, sanki Cumhur İttifakı ya da Cumhurbaşkanımızla ilgiliymişçesine bir oyun sergilemek istediler. Ama balonları anında söndü. Milletimiz, bu oyunu da gördü. Ne Cumhurbaşkanımız ne de Cumhur İttifakı, bu tür ucuz oyunların önünde arkasında, sağında solunda olmaz. Ne yargı vesayetiyle ne de başka şeylerle herhangi bir işi olmaz. Cumhurbaşkanımız yetkiyi milletten alır. Gücü milletinden alır. Yetkiyi alacağı yeri de yargı veya başka yerler olarak değerlendirmez. Sonucu sandıktan alır. "Hodri meydan" dedik; erkekseniz buyurun çıkın gösterin cumhurbaşkanı adayınız kimse. Aylardır, yıllardır, temcit pilavı gibi milletin önünde pişirip duruyorlar. Artık yenmez hale geldi, ekşidi, koktu. Kendi aralarında pilavı yemeye çalıştılar, onu da beceremediler. Şimdi evlat muhabbetine girişmeye başladılar. Her neyse kendi içinizde halledin, bizi bulaştırmayın" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı