Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 3 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunmuş, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirmişlerdir. Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret etmişlerdir. Kurul üyeleri, Türkiye'nin 81 ilinde milletin farklı kesimlerinin, özellikle de gençlerin Türkiye Yüzyılı beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın ehemmiyetini vurgulamışlardır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirttiği vurgulanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtmiş; 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtmiştir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı