Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yer aldı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek 6'lı masanın 10'uncu toplantısı öncesi, Deva Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan'ı ziyaret etti. Davutoğlu'nu parti yetkilileri kapıda karşılarken iki liderin iki saat süren görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Davutoğlu, Deva Partisi ziyaretinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Davutoğlu ve Karamollaoğlu arasında gerçekleşen görüşmeye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı