Davutoğlu: Her Biriniz Kahramansınız (2)

PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İnegöl ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi. Toplanan kalabalığa seslenen Davutoğlu, İnegöl'ün, Türk ekonomisine en büyük katkı yapan il ölçeğinde, küçük bir Türkiye olduğunu ifade etti. Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde, o bizim ismimizi dahi anmazken biz ona yine Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı demeye devam edeceğiz. Onlar unutsalar da biz onlara kimliğimizle siyasi nezaketi öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı her hafta bir müjde açıklıyor. Ama şunu unutuyor. Geçen sene asgari ücret 2 bin 850 TL iken, açlık sınırı 3 bin 50 TL'ydi. Hemen hemen aynıydı. Bu sene asgari 5 bin 500 TL, açlık sınırı 7 bin 500 TL. Yani asgari ücret alan açlık sınırının altında yaşıyor. Neden? Yılbaşında seçim için, yatırım için para basıp asgari ücreti artıracağız diyor. Para basıyorlar. Para basarak asgari ücreti artırırsa üç ay sonra o asgari ücret yetmez hale gelir. Bakın 2016'da başbakanlıkta Türkiye'nin ekonomi tarihinde bir ilk olarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştık. Ama enflasyon yüzde 6'ydı. Böylece asgari ücretli, enflasyon karşısında net kazançtaydı. Ama geçen sene ocak ayında asgari ücrete zam yaptılar. Üç ay sonra asgari ücretin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes perişan. Türkiye'de ne varsa. Geçmişte bu millete hizmet etmiş bir başbakan olarak her yeri takip ediyorum ekibimle birlikte. Gölge kabinemiz var."

Esnafın ve çiftçinin dertli olduğunu belirterek, hükümeti eleştiren Davutoğlu, gençlerin umutlarını yitirdiğini söyledi.

KONUŞMA SIRASINDA GERGİNLİK

Konuşması sırasında, "Biz milletle beraberiz" diyen Davutoğlu'na, "PKK ile berabersiniz" diyerek tepki gösteren bir kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından partisinin ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı