Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu. Davutoğlu, "Kur korumalı tarım yapacağız. Elektrik sorununu kesinlikle çözeceğiz. Şanlıurfa'nın sulama sorunlarını yakından biliyoruz. Şanlıurfa sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun da tarım ambarı olacak bir mahiyette alan" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Şanlıurfa'ya geldi. Gece yurt içinden ve dışından gelen lise arkadaşlarıyla görüşen Davutoğlu, bugün cuma namazını kentin simgesi olan Balıklıgöl Platosu'ndaki Dergah Camisi'nde kıldı. Cuma namazının ardından Balıklıgöl'de balıklara yem atan Davutoğlu, Şanlıurfa'da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'nın benim akademik ve siyasi hayatımda özel bir yeri vardır. Ne zaman enerji bulmak istesem, maneviyat bulmak istesem Şanlıurfa'ya gelirim. Başbakanken en çok ziyaret ettiğim 2 il vardı; bunlar Şanlıurfa ve Van'dır. Yine siyasi hayatımda en büyük gurur duyduğum olaylardan birisi 2016'da başbakanlık görevim sırasında İstiklal madalyasını Meclis kararıyla alıp Şanlıurfa'ya getirmekti. Ankara dışındaki ilk kabine toplantımızı Şanlıurfa'da yapmıştık" diye konuştu.

Kentte yaşanan enerji sorununa değinerek, kur korumalı tarım için çalışma yürüttüklerini dile getiren Davutoğlu, "Şanlıurfa'nın birçok sorununu yakından takip ettim. Tarım ve enerji alanında yaşanan sıkıntılar var. Enerji fiyatlarının artması en çok çiftçilerimizi vurdu. Biz iktidar olduğumuzda kur korumalı tarım başlatacağız. Yani kur korumalı mazot, kur korumalı elektrik, kur korumalı gübre, kur korumalı yem, kur oynamalarından çiftçinin zarar etmemesi için şu anda iktidarda olanlar kur korumalı mevduat çıkardılar. Biz kur korumalı tarım yapacağız. Elektrik sorununu kesinlikle çözeceğiz. Ayrıca Şanlıurfa'nın sulama sorunlarını yakından biliyoruz. Şanlıurfa sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun da tarım ambarı olacak bir mahiyette alandır" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı