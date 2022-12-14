Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

6'lı masanın son toplantısına ev sahipliği yapacak olan Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Davutoğlu'nu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın kapıda karşıladı. Basına kapalı görüşme, 2 saat sürdü. Akşener, çıkışta Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Ahmet Davutoğlu, daha önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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