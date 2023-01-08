Kenan YEŞİL / İZMİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6'lı Masa için "Onlar hayal alemindeler. Bunlarla yol yürünmez, yürünse de netice alınmaz. Safımız belli, biz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeniyiz ve Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi adı, amblemi ve adayları ile yer alacak. Daha güçlü bir grupla TBMM'de temsil imkanı yakalayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız da 2018 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İzmir İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'ne katıldı. Yaşam Park Sosyal Tesisleri'ndeki kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, yeniden il başkanı seçildi. Kongrede konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasına şehit polis Fethi Sekin'i anıp, tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek başladı. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında hayatını kaybedenleri rahmetle anan Destici, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin basiretsiz kaldığını söyledi. Depremin yaralarını devletin güçlü bir şekilde sardığına dikkat çeken Destici, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BBP'nin tarafının belli olduğunu vurgulayan Destici, "Bizim safımız belli, biz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeniyiz ve Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi adı, amblemi ve adayları ile yer alacak. Daha güçlü bir grupla TBMM'de temsil imkanı yakalayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız da 2018'de olduğu gibi Cumhurbaşkanımızdır. Hangi algıyı oluştururlarsa oluştursunlar, yapılmamış anketleri yayınlatırlarsa yayınlatsınlar, haziran ve mayıs ayında yapılacak seçimlerde sizin desteklerinizle hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız hem de mecliste çoğunluğumuzu artırarak devam edeceğiz" dedi. .

'BUNLAR CUMHURBAŞKANI DEĞİL NOTER ARIYORLAR'

Altılı Masa'nın toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamalarının temenniden öteye geçmediğini belirten Destici, "Bir parlamenter sistem tutturdular. Nasıl yapacaksınız? Bir kanun, yasa var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu bir televizyon kanalında, "Kendi karar vermeyecek, altı genel başkan ne derse onu yapacak" dedi. Bunlar Cumhurbaşkanı değil noter arıyorlar. Noter her ilçede var. Size kaç tane istiyorsanız verelim. İradesi olmayan, karar veremeyecek bir Cumhurbaşkanı olur mu? Konuştukça batıyorlar. Anlaşamadığınız konularda yazı tura mı atacaksınız? Kura mı çekeceksiniz? Onlar hayal alemindeler. Bunlarla yol yürünmez yürünse de netice alınmaz. Mazallah Türkiye, birliği ve beraberliğini kaybederse bizi Suriye ve Irak'a döndürmek için hazırlananlar çok. Biz birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozacak her adımdan geri durmalıyız. Bu coğrafyada haklı olmak yetmiyor. Güçlü değilseniz sizi eziyorlar, bölüyorlar, birbirinize düşürüyorlar, savaştırıyorlar. Yüz binlerce kişi ölüyor, milyonlarca insan vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Milletimizi hayal alemlerine davet edenlere itibar edecek bir millet de yok" dedi.

'DIŞ POLİTİKADA CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ADIMLARININ ATILDI'

Destici, dış politikada cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarının atıldığını belirterek, "Azerbaycan'la birlikte 30 yıldır emperyalistlerin uşağı ve kuklası Ermenistan'ın işgali altında olan Karabağ'ın işgalden kurtulması bunlardan bir tanesidir. Bununla birlikte Libya'daki varlığımız, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yaptığımız harekatlar, Rusya ile Ukrayna savaşındaki duruşumuz tüm dünyanın takdirini kazandı. Doğu Akdeniz'de, Ege'de atılan adımlarla birlikte devletinin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen tüm vatandaşlarımız gibi biz de BBP ve Alperenler olarak devletimizin, ülkemizin yanında olduğumuzu İzmir'den haykırıyoruz. İzmir'de Yunan'a mesaj vermeden olmaz. Çünkü Yunan'ın denize döküldüğü yer burasıdır. Yunanistan AB ve ABD'ye güvenerek Türkiye'ye karşı birtakım hamleler yapmak peşinde. Ama şunu hiç aklından çıkarmasın ki yarın Türk'ün yumruğu başına indiğinde onu ABD de çok güvendiği AB de kurtaramaz. 1920'de yedi düvelin kurtaramadığı gibi" diye konuştu.

'ASLA TAVİZ VERMEYİZ'

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin dostluğu kıymetlidir" diyen Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız bize düşman olanlar şunu bilsin ki bizim hasımlığımız da çok güçlüdür. Yunanistan'a, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tahrik etmekten, hava kuvvetlerimizle it dalaşına girmekten vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Ege Kıta Sahanlığı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs bizim milli meselelerimizdir. Başta Yunan ve ABD, AB üyesi ülkeler olmak üzere tüm dünya şunu bilsin ki ne Ege'den, ne adalardan ne Doğu Akdeniz'den ne de Kıbrıs'tan asla taviz vermeyiz. Bizim verecek bir karış toprağımız yoktur ama alacağımız binlerce kilometre toprak vardır. Günü gelince onlar da gerçekleşecektir. Yunanistan, Türkiye'den korkuyor. Korkunun ecele faydası yok. Günü gelince bu büyük Türk milleti hakkı olanı alacaktır. Savunma sanayisinde attığımız adımlar bunun için önemli. ABD ve Avrupa Birliği bundan rahatsız. Bize dost görünen komşu ülkeler bundan rahatsız. Biden'ın dostları ve Türkiye'deki birtakım muhalefet partisinin yöneticileri de bundan rahatsızdır."

'TERÖR ÖRGÜTÜ PARTİSİ KAPATILACAK'

Türkiye'nin terörle 40 yıldır mücadele ettiğini vurgulayan Destici, terörle müzakere olmayacağını, mücadele olacağına dikkati çekip, HDP'nin kapatılması için davanın sürdüğünü dile getirdi. Dava sonuçlanana kadar hazine yardımlarının durdurulması için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini dile getiren Destici, "Demokrasi içerisinde var olan hangi düşünceyi ifade ederse etsin terörle arasına mesafeye koyan her partinin varlığından yanayız. Ama dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü partisi olmaz, kapatırlar. İspanya örneği ortada. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız gereğini yaptı ve anayasa mahkemesine başvurdu. 6 Ocak'ta toplanarak parayı bloke etti. İnşallah bunun devamı gelecek, terör örgütü partisi kapatılacak. Bunu itiraz HDP ile CHP'den, DEVA'dan geliyor. Kim bu ülkenin bütünlüğünü kastediyorsa ona yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

NUŞİREVAN ELÇİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ

Destici, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendine bir danışman atadı. Nuşirevan Elçi, 10 gün geçmeden CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organına demeç veriyor; parti bayrakları duruyor, Türk bayrakları kalkmış. Üstüne özerklik diyor, Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde bir bölgesel yönetim diyor. Her konuda konuşan Kılıçdaroğlu, ne diyorsun? Bir cevap ver, bir tweet de bunun için at. Başdanışmanının özerklik açıklamalarından yana mısın? Değil misin? Değilsen senin danışmanın olarak orada nasıl oturuyor?" dedi.

'İMAR BARIŞI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİK'

Pandemi sonrasında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile değişen dengeler nedeniyle Türkiye'nin de ekonomik olarak etkilendiğini dile getiren Destici, ekonomide toparlanmanın başladığını söyledi. Sözleşmeli ve kadroya geçmeyi bekleyenlerin yanı sıra taşeronda çalışanların kadroya geçirilmesi ve haksızlığın giderilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, İmar Barışı için kanun teklifi verdiklerini belirtip, "İmar barışı için kanun teklifi verdik. 2017 yılında çıkan imar barışında haksız gerekçelerle 3 milyon vatandaşımız faydalanamadı. Bunlar aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla yapıyor. Bunlar yapı kayıt mağdurları. Verdiğimiz kanun teklifinde şart koyduk. Özel mülk olacak, deprem riski taşımayacak. Bunlarla ilgili kanun teklifi verdik, çıkması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. CHP'li belediyeler bize laf söylemeye çalışıyor. Hadi oradan. İzmir'de yüz binlerce kaçak bina var neden yıkmıyorsun? İstanbul'da 800 bin, Ankara'da 300 bin kaçak bina var neden yıkmıyorsun? Büyükşehir belediyeleri hem göz yumuyor hem yıkmıyor hem parasını alıyor sonra şikayet ediyor. Sen şikayet makamı değil, icraat makamısın. Ekstra bir rant yoksa devlet bunu kazandırmalıdır. Bu da devletin, milletin kazancıdır. Yıkmak kolay, yapmak zor. Kanuna uymamışsa, kendi açısından farklı bir rant elde etmişse ona müsaade edilmesin. Garibanın, mağdurun evini başına yıkma. Vergi sistemi yeniden düzenlenmeli. Vergi geliri olandan alınır" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı