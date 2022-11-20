Destici: Hava ve Kara kuvvetlerimiz 'Pençe-Kılıç Hesap Vakti' harekatıyla gereğini yapıyor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına değinerek, "İşte bugün kahraman Hava ve Kara kuvvetlerimiz "Pençe-Kılıç Hesap Vakti" harekatıyla gereğini yapmaktadır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, partisinin Denizli'de düzenlediği mitingde konuştu. Ulus Caddesi'ndeki mitingine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partililer katıldı. Mitingde konuşan Destici, içinde bulunulan dönemin tarihi denilebilecek olaylara, problemlere sahne olduğunu, yaşananların sadece Türkiye'yi değil, bölgesini, hatta tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Pandeminin ardından, dünyanın tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklanan bir krizle sarsıldığını belirten Destici, içeride ve dışarıda Türkiye'nin yaşayacağı sıkıntıları sevinçle, ellerini ovuşturarak bekleyenlere şahit olduklarını ifade etti.

'FETÖ'CÜ DARBECİLERLE DE EMPERYALİSTLERİN UŞAKLARIYLA DA HELALLEŞMEYECEĞİZ'

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, helalleşme açıklamasına da değinerek, "Kılıçdaroğlu, kiminle helalleşirse helalleşsin. PKK ile helalleşsin, FETÖ ile helalleşsin. Açık konuşuyorum; biz, askerimizi, polisimizi, öğretmenlerimizi, sivil vatandaşlarımızı, bebekleri katleden PKK'yla da devletimize sızıp, ülkemizi ABD'nin uydusu haline getirmeye çalışan, 251 vatan evladını şehit eden, FETÖ'cü darbecilerle de, emperyalistlerin uşaklarıyla da helalleşmeyeceğiz. Ortada helalleşmesi gereken taraflar yok. Ortada işlenen suçlar, verilmesi gereken cezalar var. Ortada, milletimize eğitim, sağlık, altyapı, üretim gibi alanlarda kullanılacakken, terörle mücadeleye harcanmış 2 trilyon doların neden olduğu bedeller var. Ülkemizde, başta, güvenlik ve yargı kurumları olmak üzere, devlet kurumlarına verilmiş, telafi edilmesi güç zararlar var. Terörle mücadelede binlerce şehidin, 15 Temmuz'da katledilen yüzlerce vatan evladının kanları var. Affetmeyecek ve gereğini yapacağız" dedi.

'CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ VERMESİ SAMİMİ DEĞİL'

CHP'nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vermesinin samimi olmadığını ifade eden Destici, "Önümüzdeki hafta Cumhur İttifakı'nın Anayasa değişikliği teklifi meclise gelecek bakalım ne yapacaklar. Kim samimi, kim takiyyeci ortaya çıkacak. Kim gerçekten inanç hürriyetinden yana, kim başörtüsüne özgürlükten yana, kim de yasaktan yana kim de başörtüsü düşmanları ile kol kola meydana çıkacak" diye konuştu.

'TERÖR PROPAGANDASINI HİÇ KİMSE, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞMASIN'

İstanbul'daki terör saldırısına değinen Destici, "13 Kasım Pazar günü İstanbul'da saldırının niteliğini ve acımızı tarif etmekten aciz kaldığımız bir terör saldırısı yaşandı. Terör kurbanlarımızın ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Elbette devletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz bunun hesabını soracak ve bedelini de en ağır şekilde ödetecektir. İşte bu bugün kahraman hava ve kara kuvvetlerimiz "Pençe-Kılıç Hesap Vakti" harekatıyla gereğini yapmaktadır. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısı değerlendirilirken içeride ve dışarıda "Türkiye'nin de hataları oldu" mealinde açıklamalar yapanlar cinayetlere, katliamlara, ihanetlere kılıf uydurmaya çalışanlar terörün suç ortaklarıdır. Kimse karnından konuşmasın. Türkiye, teröre neden olarak gösterilebilecek ne yaptı? Türkiye'nin hangi uygulaması terör eylemlerine neden oldu? Türkiye'nin hangi kararı bir tek terör eylemini bile haklı kılabilir? Terör propagandasını hiç kimse "demokrasi" kelimesiyle yan yana koymasın. Terör propagandasını hiç kimse, ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmasın" dedi.

'BÖLÜCÜLERE VE BÖLÜCÜLÜĞE SAHİP ÇIKMAKTAN BAŞKA HİÇBİR CEVAP VERMİYORLAR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da yüklenen Destici "Mitinglerinde ekonomiyi nasıl düzelteceğinin açıklamasını yapıyor ancak Ankara'da "Kürt Meselesi" diye tartışma açtılar" diyerek şöyle devam etti:

"Geldiler burada miting yapıp, kendilerince ekonomiyi nasıl düzelteceklerini anlattılar. Bunda bir problem yok. Elbette anlatacaklar. Problem Ankara'da ne konuştukları. Problem Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de ne konuştukları. "Denizli'de en büyük problem ekonomi diyorlar', döner dönmez, siyasetin merkezine "Kürt Meselesi" diye bir tartışmayı taşımaya çalışıyorlar. "Kürt Meselesi derken ne kastediyorsunuz?" diye sorduğumda, bölücülere ve bölücülüğe sahip çıkmaktan başka hiçbir cevap veremiyorlar. Türkiye'de adı, vasfı, geçmişteki görevleri ne olursa olsun, herhangi bir siyasinin, Taksim'deki saldırı için sarf edeceği, "Terörle dünya devletleriyle beraber çalışarak mücadele etme" saçmalıklarını değerlendirmek için gaflet ve dalalet kelimeleri yetersiz kalır. Cevap ver 6'lı masanın Babacan'ı, terör örgütü sizin "Beraber çalışalım" dediğiniz devletlerin desteği olmasaydı, değil 40 yıl, 40 saat ayakta kalabilir miydi? Onca yıl bakanlık yapmışsın. PKK'nın 40 yıldır hangi devletin envanterine kayıtlı silahları kullandığını bilmiyor musun? PKK'nın 40 yıldır hangi devletler tarafından desteklendiğini bilmiyor musun? Bal gibi biliyor lakin söyleyemiyor. Nedeni belli. Uluslararası emperyalist kuruluşların gölgesinde siyaset yaparsan elbette söyleyemezsin."

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin BBP'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Destici, "Ülkemizin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Ülkemizin sizlere ihtiyacı var. Bu da ancak sizin desteklerinizle mümkün olabilir. Dosdoğru ifade ediyorum; tarafımızı sizin istikametinize sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza göre belirledik. Adayımız da tarafımız da bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımızdır" dedi. Destici, mitinginin ardından Denizli'den ayrıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı