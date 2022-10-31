Destici: Hazine Yardımının Kaldırılması İle İlgili Başvuruda Bulunacağız

Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Anayasa Mahkemesi'ne yılbaşından önce 2 konuda başvuruda bulunacağız. 1'incisi partilere hazine yardımının toptan kaldırılmasıyla ilgili, 2'ncisi de HDP'ye verilen yardıma tedbir konulmasıyla ilgili" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı tesisteki izlenimlerini aktaran Destici, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Togg'un fiyatının henüz telaffuz edilmediğini aktaran Destici, herkesin kafasında bir rakam dolaştığını da söyledi.

'HAKÇA VE ADALETLİ DEĞİL'

Siyasi partilere verilen hazine yardımının kaldırılması gerektiğini söyleyen Destici, "Bu gerçekten benim canımı acıtıyor. Bütün vatandaşlarımızın canını acıttığını düşünüyorum. Siyasi partilere 4,5 milyar paranın veriliyor olması, bana göre vicdani, ahlaki, adil ve aslında hukuki de değil. Anayasa'nın 68'inci maddesini okusun herkes. Orada açıkça, "Siyasi partilere yeteri miktarda ve hakça yardım yapılıyor" diyor. Vicdanı, aklı olan herkes bunu cevaplasın. Bu hakça mı? Seçime 25 parti giriyor, 5 partiye veriyorsunuz. Bir de 4,5 milyar dağıtıyorsunuz. Bana göre bu hakça değil, adaletli değil. BBP olarak bunun kaldırılmasını istiyoruz. TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partiye de bunu söylüyorum ama özellikle Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, her konuyu konuşuyor, her konuyu dile getiriyor; bu konuda tek laf etmiyorlar, ağızlarını açmıyorlar. Çünkü işlerine geliyor. Çünkü CHP önümüzdeki yıl hazineden 1 milyarın üzerinde para alacak. İYİ Parti de 500 milyonun üzerinde alacak. Diğerleri de alacak; ama bunlar öncülük etseler ve "şurada savurganlık yapıyorsunuz, burada yanlış yapıyorsunuz, işçinin, emekçinin, esnafı hakkı" deseler. Eğer siz gerçekten bu konuda samimiyseniz o zaman önce kendi aldığınızdan feragat edebiliyor musunuz, bunu söylemeleri lazım" diye konuştu.

'HDP'NİN HAZİNE YARDIMINA TEDBİR KONULSUN'

HDP'nin kapatılmasına ilişkin adli sürecinin devam ettiğini belirten Destici, dava sonuçlanıncaya kadar partiye verilen hazine yardımına tedbir koyulmasını isteyerek, "Hemen, HDP'nin payına düşen paraya, dava süreci tamamlanana kadar tedbir konulsun. Çünkü 2 sonuçtan 1'i çıkacak. Bize göre hukuk gerçekten işlerse, Anayasa'mız gerçekten uygulanırsa yüzde 100 kapanır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİ OLMAZ'

HDP ile ilgili kamuoyunda, "şu kadar kişi oy veriyor, kapanırsa yenisi kurulur" şeklinde algı oluştuğunu kaydeden Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Niye yenisi kurulsun kardeşim? Devlet yok mu burada, devletin istihbarat örgütleri yok mu? Niye PKK'ya yakın olan kişilere parti kurdurtulsun ki yeniden? Kurdurtulmaz. Bu; devleti, devletin kurumlarını küçümsemek anlamına gelir. İspanya kapattı Batasuna'yı, yenisini kurdurttu mu? Bırak partiyi bakkal kurdurtmadı, bakkal. Eğlence yeri kurdurtmadı. Hepsini kapattı onların. Biz oy verenlere saygılıyız, herkes tercihini yapabilir; ama devlet kendi yasasında yazanı işletecek. Terör örgütünün partisi olmaz. Siz terör örgütünün siyasi partisini ya da siyasi şubesini milletin önüne parti olarak, tercih olarak koyamazsınız. Sizin devlet olarak yapmanız gereken vazife budur. Ben bunu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı'mızla da Anayasa Mahkemesi Başkanı'mızla da konuştum. Gerekirse BBP olarak bu 2 hususta da adım atacağız. Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Anayasa Mahkemesi'ne yılbaşından önce 2 konuda başvuruda bulunacağız. 1'incisi partilere hazine yardımının toptan kaldırılmasıyla ilgili, 2'ncisi de HDP'ye verilen yardıma tedbir konulmasıyla ilgili."

'ORTAK ADAY İHTİMALLERİ ÇOK ZAYIFLADI'

Destici, 6'lı masadan en az 2 Cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini belirterek, "Masa bana göre çatırdadı. Dağıldı hissi vermemek için de bunu gerekçelendirebilirler. Ortak aday ya da ortak listeyle ittifak altında seçime gitme ihtimallerinin çok zayıfladığını görüyorum" yanıtını verdi.

'MAYISTAN SONRA TOPARLANMA OLDU'

Cumhur İttifakı'nın oy oranının her geçen gün arttığını da söyleyen Destici, "Cumhur İttifakı'nın oylarında geçen yıl kasım ayında bir düşüş oldu. Ancak, bu yıl mayıstan sonra ciddi bir toparlanma söz konusu. Oy oranı, "eski seçim sonucuna, 52'lere, 53'lere geldi" demiyorum; ama 47'leri, 48'leri buldu. Seçime gidene kadar çok rahatlıkla 50'in üzerine çıkacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Destici, seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili soru üzerine, "Sadece konuşuldu ama kesin bir karar yok. Mayısta olma ihtimali ne kadar güçlüyse haziranda olma ihtimali de o kadar güçlü" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı