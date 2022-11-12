Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a taziye mesajı

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mısır'ın Dakahliye ilinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mısır'ın Dekahliye kentinde, 12 Kasım'da yaşanan otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı