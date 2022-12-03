Dışişleri'nden, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinliler için taziye mesajı

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarını kınayarak, hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı