Dışişleri'nden Somali'deki Terör Saldırısında Ölenler İçin Taziye Mesajı

Dışişleri'nden Somali'deki Terör Saldırısında Ölenler İçin Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu olayın derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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