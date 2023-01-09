Dışişleri'nden Sudan'da imzalanan 'Çerçeve Anlaşması'na ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Sudan'da imzalanan 'Çerçeve Anlaşması'na ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan Cumhuriyeti'nde siviller ve ordu arasında imzalanan "Çerçeve Anlaşması" temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnuniyet duyulduğu...

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan Cumhuriyeti'nde siviller ve ordu arasında imzalanan "Çerçeve Anlaşması" temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Ordu yönetiminde bulunan, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin yaşandığı Sudan'da ordu ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "Çerçeve Anlaşması'nda bugün ikinci aşamaya geçildi. Anlaşmaya ilişkin, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Sözkonusu sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfediyoruz. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir" denildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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