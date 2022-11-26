Dışişleri'nden, vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için başsağlığı mesajı yayımladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'in ani ölüm haberinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Belarus halkına ve Belarus Dışişleri Bakanlığı'na içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞILIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin vefat haberinden derin üzüntü duyduk. İyi bir adam ve iyi bir arkadaştı. Acılı ailesine ve Belarus halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı