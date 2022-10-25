Dp Lideri Uysal: Herkesin Eşit Fırsatlara Sahip Olduğu Bir Türkiye'yi Ortaya Çıkartmak İstiyoruz

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'yi kutuplaşmadan kurtarmak gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bu sıkışmışlığı içinde 6 siyasi parti olarak iktidarın karşısında milletin beklentilerini karşılamak adına ortak paydayı yeniden inşa etmek için irade ortaya koyuyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) düzenlediği programda iş dünyası temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Programa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da katıldı. Burada iş insanlarına hitaben konuşan Uysal, Türkiye'nin tercihlerinin yakın coğrafyada önemli etkiler oluşturduğunu söyledi. Uysal, 2023'de yapılacak olan seçimin tarihi bir eşik olduğunu belirterek, "Türkiye'nin hangi istikamete gideceğini gösterecek" dedi. Türkiye'nin son yıllarda öz kaynaklarının heba olduğunu iddia eden Uysal, "Bunu düzeltmek için demokrasiyi işler hale getirmek gerekiyor. Türkiye'yi kutuplaşmadan kurtarmak gerekiyor. Türkiye'nin bu sıkışmışlığı içinde 6 siyasi parti olarak iktidarın karşısında milletin beklentilerini karşılamak adına ortak paydayı yeniden inşa etmek için irade ortaya koyuyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz" dedi.

Uysal, katıldığı programda dernek üyelerinin 6'lı masa ile ilgili sorularını da yanıtladı. "Altılı masada kararları oy birliği ile mi oy çokluğu ile mi alıyorsunuz?" sorusuna Uysal, "Elleri kaldırarak oylama yapmıyoruz. Ortak bir paydayı inşa etmeye çalışıyoruz. "Bir araya gelinemez" denilenler, demokrasi, hukuk, ortak paydasında bir araya geldi. O açıdan böyle bir sayısal oylama yapmıyoruz." diye yanıt verdi.

6'LI MASANIN ADAYI

'Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" sorusuna DP Genel Başkanı Uysal, "Adayıyla, kadrosuyla, bir paket programı milletin önüne koymayı hedefindeyiz. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve parlamento rekabeti var. Öne cumhurbaşkanlığı seçimleri çıkıyor. Siyasi partilerin liderlerinin icracı iddiaları, hüviyetleri dolayısıyla bu süreçte aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ki bu süreçte çok önemli vazifeler gördüler. İktidarın kimlik sahalarına, mahallelere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber, bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim" diye cevap verdi.

'TURİZMDE CANLANMANIN DESTEĞİ İLE İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLANDI'

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 civarı büyüme performansına ulaştığını belirten ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da yaptığı konuşmada "Turizmde canlanmanın da desteğiyle istihdam artışı sağlandı. Faiz indirimleri sayesinde hazine daha düşük faizle borçlandı, kamu harcamaları bu sayede artırıldı, enerji destekleri sağlandı. Hepimize düşen görev bütün bu alanlarda ilerleme için hükümet, muhalefet, sivil toplum olarak anlamlı bir tartışma, ortak akıl süreci tesis etmektir. Maalesef siyasi tartışmalar herkesin kendi mahallesine konuştuğu popülist bir tartışmaya dönüşmüştür. Hepimiz halkın hoşuna gidecek vaatler bulma peşindeyiz. Oysa toplumdaki bozulma, dağılma ve değer kaybını hiç konuşmuyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı