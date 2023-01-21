DP'li Uysal: Türkiye'nin derin nefes alabilmesi için ortak irade koyuyoruz

Ahmet ÇÖTELİ- Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Elazığ'da partisinin olağan kongresine katıldı. Uysal, "6 siyasi parti olarak Türkiye'nin derin bir nefes alabilmesi için ortak irade koyuyoruz" dedi.

Demokrat Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından il teşkilatı için Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde olağan kongre düzenlendi. Kongreye Genel Başkan Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde İl Başkanı Tuncay Avcıl, güven tazeledi.

Gültekin Uysal, burada yaptığı konuşmada, 6 siyasi parti olarak Türkiye'nin derin nefes alabilmesi için ortak irade koyduklarını belirterek, "Toplumların, devletlerin, milletlerin hayatında zaman zaman buhran dönemleri olmuştur. İçinde bulunduğumuz zaman da böyle bir buhran dönemidir. Böyle bir dönemin içerisinden yeniden bu büyük ülkeyi, devleti, milleti çekip çıkarmak adına inandığımız değerleri kurucu irademizin ortaya koyduğu ruhla icra çizgisi ile yeniden bu büyük ülkede kuvvetli bir sese, soluğa hep beraber dönüştürelim istiyoruz. Biz bu ülkede işleyen bir demokrasiyi, hukuk düzenini birilerinin keyfine, siyasi tercihlerine göre değil tüm insanlara karşı saygı duyulduğu bir işleyiş olsun, diye istiyoruz. Türk demokrasisinin belki de en zor sınavıyla karşı karşıya kalacağımız önümüzdeki seçimlerde milletimizin demokratik isyan feryadını yükselterek bu olana bitene bir "dur" diyeceği inancındayız. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

'ÜLKENİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK YÖNETENLERİN VAZİFESİ'

Susturulmaya, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılanların sesini de sözünü de yükseltmek için var güçleri ile çalışacaklarını vurgulayan Uysal, "Biz bu ülkenin potansiyelini biliyoruz. Bu büyük ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak yönetenlerinin vazifesidir. İşte bunu yönetmek için 77 yıldır yaptığımız gibi milletimizin önünde bir irade koyarak buna talibiz. 6 siyasi parti olarak Türkiye'nin derinden bir nefes alabilmesi için bir ortak irade koyuyoruz. Allah'ın izniyle bu ortak irade ile ortaya çıkacak cumhurbaşkanı adayı, beraberinde kadro, ayın 30'unda açıklayacağımız ortak çalışma grubunun hazırladığı programla beraber Türkiye'nin yarınlarını teminat altına alabileceği, herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi hep beraber ortaya çıkarırız" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı