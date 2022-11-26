Dr. Erbakan: Yaşanabilir bir Türkiye’yi, yeniden inşa edeceğiz

Tuğba SIR, ANKARA, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, il başkanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalar yapan Erbakan, "Yeniden Refah İktidarında, öğretmenlerimizle ve onların yetiştirdiği nesillerimizde el ele ve omuz omuza çalışarak yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğimizi beyan ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 2'nci Olağan Büyük Kongre sonrasında, il başkanları toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Erbakan, "6 Kasım'da Ankara'da, Türkiye'nin en büyük salonlarından bir tanesine sığmayan bir insan seliyle, 65 binlik bir kongre yaparak, Milli Görüşçüler olarak tarih yazdık. Milli Görüş'ün, Yeniden Refah'ın gücünü ve adım adım iktidara yürüdüğünü tüm dünyaya göstermiş olduk" diye konuştu.

Dr. Erbakan, "Hukuk devletinin tahrip edilmesi ve yargı sisteminin siyaset gölgesinde işlevsiz hale getirilmesinin ağır sonuçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yayınladığı aylık dava istatistikleriyle somutlaştı. Türkiye, adil yargılanma hakkının ihlalinde ulaşılan boyutu gözler önüne seren bu tabloyla, AİHM'de 20 bin dava dosyasıyla ilk sırada yer alıyor. AİHM'nin yargılama yetkisini tanıyan 46 üye ülkeden yapılan toplam başvuru 75 bin 350 iken yaklaşık 20 bin dava dosyası ile bunun neredeyse üçte birinin tek başına Türkiye'den gelen davalar olması üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. AB İltica Ajansının 9 Kasım'da açıkladığı Ağustos 2022 rakamlarına göre, Afgan ve Suriyelilerin ardından Avrupa'ya iltica başvurularında Türk vatandaşlarının üçüncü sırada yer alıyor. TÜİK ise üç yıldır Uluslararası Göç İstatistiklerini yayınlamayarak, ülkeden göç eden eğitimli, genç ve meslek sahibi insanlarımızın sayısını gizliyor" ifadelerini kullandı.

"MISIR VE SURİYE İLE TEMASLAR DEVAM ETMELİ"

Türkiye-Mısır yakınlaşmasını desteklediklerini belirten Dr. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyor ve bu yöndeki adımları gecikmiş olmakla birlikte, gerekli adımlar olarak görüyoruz. Türkiye Suriye meselesinde ilk düğmeyi yanlış ilikledi. ABD politikalarının peşine takılmanın bedeli de maalesef ağır oldu. Milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden yurdundan oldu, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz öldü, sakat, öksüz, yetim kaldı, bütün bir Suriye yerle bir oldu ve işin en sonunda hiçbir şey de elde edilemedi, bilakis büyük kayıplara uğradık. Bugün Esad koltuğunda oturmaya devam ediyor, topraklarının tamamına yakını geri aldı. D-8 ülkelerinden Mısır ile ilişkilerde de duygusal davranıldı, bu yüzden hem diplomatik alanda, hem de ekonomik olarak büyük kayıplara uğramamıza sebep olundu. Türkiye, trilyon dolarlık petrol ve doğalgaz rezervine sahip Doğu Akdeniz'de, Mısır ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı yalnızlaştırıldı. Mısır, Türkiye yerine Yunanistan ve Rum Kesimi ile yakınlaştı. Hem Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımında hem de Mavi Vatan iddiamızda yara aldık. Şimdi burada bir kez daha diyoruz ki zararın neresinden dönülürse kârdır. Mısır ve Suriye yönetimleri ile ülkemizin çıkarları doğrultusunda makul temaslar kurulmasının doğru olacağını ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi her milli meselede, atılacak müspet adımları destek vermeye, menfi adımlara ise karşı çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜM MEMURLARIN MAAŞLARINA İLK YIL YÜZDE 150 ORANINDA ZAM YAPACAĞIZ"

Dr. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi her milli meselede, atılacak müspet adımları destek vermeye, menfi adımlara ise karşı çıkmaya devam edecektir. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, eğitimcilerimizin taleplerini yakından takip ediyor ve iktidara geldiğimizde sıkıntıları hızla çözebilmek amacıyla birçok çalışmayı Milli Eğitim ve Yükseköğretim Politikaları Kurulumuzla birlikte sürdürüyoruz. İktidara gelir gelmez tüm memurlarımızın olduğu gibi öğretmenlerimizin maaşlarına ilk yıl yüzde 150, takip eden yıllar ise gerçek enflasyonun üzerinde yapacağımız zamlarla mali açıdan mesleğin itibarına yönelik gerekli iyileşmeleri tamamlayacağız. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamına alacağız ve taban maaş uygulamasına geçerek kamu - özel fark etmeksizin tüm öğretmenlerimizin mesleğin hak ettiği ücrete ve meslek itibarına kavuşmalarını sağlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 150 bin öğretmen açığını kapatmak üzere hak, adalet ve liyakat esaslı bir atama sistemini hızla devreye alacağız. Öğretmen atama ve tayin sistemini aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hak ve meslek itibarını önceleyerek revize edeceğiz. Bu kanunla öğretmenlerimizin haklarını sözde değil özde hale getirecek ve tüm haklarını kanunla teminat altına alacağız.Yeniden Refah İktidarında, öğretmenlerimizle ve onların yetiştirdiği nesillerimizde el ele ve omuz omuza çalışarak yaşanabilir bir Türkiye'yi, Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimizi beyan ediyoruz" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı