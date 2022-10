Dsp Genel Başkanı Aksakal: Bu İfade Özgürlüğü Değil, İhanettir

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni "kimyasal silah" kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki göstererek, "Bu ifade özgürlüğü değil, alenen bu ülkenin şanlı tarihine, şanlı geçmişine ve şanlı ordusuna ihanettir" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Karacabey ilçesini ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DSP'nin 37 yıllık geçmişiyle ülkenin köklü bir partisi olduğunu ve siyasette her zaman olması gerektiğini söyleyen Aksakal, ülkenin başlıca sorununun ekonomi olduğuna işaret etti. "Bir ülkede ekonomi bozuksa ve iyi yönetilmiyorsa, bu durum toplumda ciddi sıkıntılara sebep olur" diyen Aksakal, "Para her şey demek değildir, ancak her işin başlangıcı açısından önemlidir. O nedenle bu ülkedeki her bir vatandaşımızın ekonomik anlamda insanca yaşamaya hakkı vardır" diye konuştu.

'DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR'

İktidarı eleştiren Aksakal, "İnsanlarımız geleceğe yönelik mutsuz ve umutsuzdur. Türkiye'de bir iktidar değişikliğine acil ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı giderecek olan tek parti ise Demokratik Sol Parti'dir. Çünkü DSP, mevcut iktidara görevi devrederken ülkemiz her anlamda güçlü ve zengindi. İnsanlarımız gelecekten umutluydular. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Maalesef manzara hiç de iç açıcı değil. Çiftçisinden işçisine, emeklisinden memuruna, sanayicisinden üreticisine kadar her kesimde ciddi sorunlar var. Ve iktidarın bu sıkıntılara yönelik sunabildiği kalıcı çözümler de yok. Ne yazık ki işinin ehli olmayan, liyakatten uzak kişiler ülkemizi yönetiyor. Böyle olunca da bu olumsuz tablo vatandaşımıza fazlasıyla yansıyor. Arpa ile kepeği ayıramayan bir bakandan, ekonomiyi batıran bir bakandan, ülke gerçeklerinden uzak ve halktan kopmuş bir cumhurbaşkanından ne bekleyebiliriz ki? Değişim kaçınılmazdır. Bu değişimde halkımızdan tam destek istiyoruz. Çünkü Türkiye'yi yeniden eski güçlü günlerine DSP'den başka bir parti döndüremez."

'TERÖRİSTLER BİLE BUNU SÖYLEMEDİ'

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni "kimyasal silah" kullanmakla suçlaması ile ilgili açıklamalarına da değinen Aksakal, "Bu ifade özgürlüğü değil, alenen bu ülkenin şanlı tarihine, şanlı geçmişine ve şanlı ordusuna ihanettir. TSK, uzun yıllardır PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu zamana değin hiçbir terörist dahi TSK'nın kimyasal silah kullandığını dile getirmezken, başında "Türk" olan bir kurumun başkanının şanlı ordumuza dil uzatması kabul edilemez" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı