Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (5)

Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (5)

BAKAN ÖZER OKUL İNŞAATINI VE ÇADIR KENTİ GEZDİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde yaptığı toplantının ardından kent merkezinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu'nın inşaatında incelemelerde...

BAKAN ÖZER OKUL İNŞAATINI VE ÇADIR KENTİ GEZDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde yaptığı toplantının ardından kent merkezinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu'nın inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, kendisini okul kapısında bekleyen çocuklarla sohbet ederek, tablet hediye etti. Daha sonra aynı mahallede bulunan bir çadır kente giden Bakan Mahmut Özer, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)

Alişan KOYUNCU- Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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