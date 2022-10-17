Ekonomik Düzenlemeleri İçeren 'torba' Kanun Teklifi Görüşmeleri Sürüyor (2)

Ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, muhalefet partilerin milletvekilleri, Kur Korumalı Mevduat hesabına ilişkin bir maddeyle ilgili Merkez Bankası yetkilisinden detaylı bilgi istedi.

MUHALEFET, KOMİSYONU TERK ETTİ

Ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, muhalefet partilerin milletvekilleri, Kur Korumalı Mevduat hesabına ilişkin bir maddeyle ilgili Merkez Bankası yetkilisinden detaylı bilgi istedi. Merkez Bankası Strateji Genel Müdürü İrfan Yanar, komisyona katılarak maddeyle ilgili kısa bir bilgi sundu. Ancak, CHP, İYİ Parti ve HDP'li komisyon üyeleri, verilen bilgileri yetersiz bularak eleştiriler getirdi. Muhalefetin eleştirilerini kabul etmeyen Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın ara girmesiyle, CHP, İYİ Parti ve HDP'li üyeler komisyonu terk etti.

Öte yandan, CHP'nin teklif üzerinde verdikleri önergeler ise muhalefet partileri olmadan AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi. Komisyon, teklifin görüşmelerine muhalefetsiz devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı