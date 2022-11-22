Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir aktörüz

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Biz büyüklerin en önemli ödevi, iklim değişikliği ile mücadelede kararlılık göstermek ve çocuklara duyarlı politikalar üretmektir. Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz. İnsanlığın bu müşterek meselesine "dünya ortak evimiz" felsefesiyle yaklaşıyoruz" dedi.

Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen "23'üncü Uluslararası Çocuk Forumu" kapanış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, "Savaşların, kıtlığın olmadığı, kaynakların adil paylaşıldığı bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Çocuklarımızın erkenden büyümek zorunda kalmadıkları, sadece eğlenip öğrenebildikleri huzurlu bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Ancak ne yazık ki dünyaya şöyle bir baktığımızda biz büyüklerin bu konuda başarılı olduğunu söylemek zor. Suriye, Ukrayna ve daha bir çok ülkede çocuklar daha güvenli bir gelecek için yaşadıkları ülkeleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Açlık ve yoksulluk sebebiyle evlerinden uzak diyarlara göç ediyorlar. Terör olaylarıyla çocuklar yaşamdan koparılıyor, anneler babalar çocuklarından ayrılıyorlar" dedi.

'GELECEK NESİLLERE DOPDOLU BİR MİRAS HAZIRLAMAK İSTİYORUZ'

Emine Erdoğan ise bu forumların temasının Çocuk Danışma Kurulu tarafından belirlendiğini, bu yıl için seçtikleri "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasının, onların ne kadar bilinçli evlatlar olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Geleceğin çocuklarla filizlendiğini belirten Erdoğan, "Bizler, bu dünyayı onlardan ödünç aldık. "Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluştururlar" sözü, bu gerçeği çok güzel ifade eder. Çocukları ilgilendiren sorunları çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak, bizlerin temel sorumluluğudur. Hepimiz bu bilinçle gelecek nesillere dopdolu bir miras hazırlamak istiyoruz. Fakat miras sadece kazanımlardan oluşmaz. Bazen, eksikler, kayıplar, hatalar da miras kalır. O nedenle, çağımıza ait sorunları çözüme kavuşturmada iş birliği içinde olmalıyız. Bu hem çocuklara hem de geleceğe olan borcumuzdur" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN TÜM ÜLKELER EŞİT ETKİLENMİYOR'

Erdoğan, iklim değişikliğinin insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı, yüzyılın en büyük küresel sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Bu hayati kriz, 8 milyar insanı ve tüm canlıları doğrudan etkilerken, ne yazık ki çocuklar orantısız olarak etkileniyorlar. Bu yönüyle, iklim değişikliği, başlı başına bir çocuk hakları meselesine dönüşmüş durumda. Yaşamak, her çocuğun en temel hakkı ve bu hakkı korumak hepimizin ödevidir. Şu bir gerçek ki, iklim değişikliğinin çevresel ve ekonomik etkilerinden tüm ülkeler eşit etkilenmiyor. Hatta, en riskli bölgeler haline gelen ülkeler, küresel sera gazı emisyonunda en düşük paya sahipler. Bunların başında da Afrika ülkeleri geliyor. En az zararı veren, en çok zarara maruz kalıyor. Öyle ki yaşanabilir coğrafyalar bile azalmaya başladı" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KÜRESEL BİR AKTÖRÜZ'

Bu şartlarda "iklim mülteciliği" diye bir kavram doğduğunu, insanların artık göç yollarına sadece savaştan kaçmak için değil iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için de düştüğünü ifade eden Erdoğan, "Böyle bir tablo karşısında, biz büyüklerin en önemli ödevi, iklim değişikliği ile mücadelede kararlılık göstermek ve çocuklara duyarlı politikalar üretmektir. Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz. İnsanlığın bu müşterek meselesine "dünya ortak evimiz" felsefesiyle yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi, "sıfır atık projemiz" uluslararası toplumun takdirine mazhar oldu. Birleşmiş Milletler 77'nci Kurulu esnasında imzaya açtığımız "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın altındaki imzaların her gün arttığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu gayret, dünyanın tüm çocuklarının müreffeh bir gelecekten eşit ve adil yararlanması içindir" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, programın sonunda tüm çocuklarla ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı