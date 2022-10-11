Emine Erdoğan'dan 'dünya Kız Çocukları Günü' Mesajı

Emine Erdoğan'dan 'dünya Kız Çocukları Günü' Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü" mesajında "Temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü" mesajında "Temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek" dedi.

Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye'nin de öncülüğünde 2012 yılında, sahip oldukları haklardan tam ve etkili bir şekilde faydalanamayan kız çocuklarına ses olmak için ilan edildi. Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek. Yegane umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek. Bu anlamlı günün, tüm kız çocukları için daha adil bir dünyaya vesile olacağına yürekten inanıyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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