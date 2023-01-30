Emine Ülker Tarhan Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

2015 yılındaki seçimlerde kurduğu partiyle Başbakan adayı olan Emine Ülker Tarhan'ın ismi bugün sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Emine Ülker Tarhan'ın 8 yıl önce yaptığı seçim konuşması sosyal medyada yeniden paylaşıma sokuldu. Tarhan'ın yaptığı konuşma izlenme rekorları kırıyor.

Emine Ülker Tarhan için twitter üzerinde yazılan yorumlardan bazıları;

6 tane Meral Akşener aynı masada toplansa bir Emine Ülker Tarhan çıkaramaz

Seneler önce Altılı masanın seçim mutabakat metnindeki vaatleri tek tek sıralayıp anlatan Emine Ülker Tarhan / Tarih 2015.. bu büyüklük halis mi?

Beni susturabilecek tek şey bilgidir, o da sizde yok! Emine Ülker Tarhan

SADIK ŞİMŞEK'TE DESTEK VERDİ

Öte yandan Sivas Bağımsız Milletvekili aday adaylığını açıklayan Sadık Şimşek'te sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak o videoyu paylaştı.