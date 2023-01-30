Emine Ülker Tarhan Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Sosyal medyada Emine Ülker Tarhan yeniden gündeme geldi..
2015 yılındaki seçimlerde kurduğu partiyle Başbakan adayı olan Emine Ülker Tarhan'ın ismi bugün sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Emine Ülker Tarhan'ın 8 yıl önce yaptığı seçim konuşması sosyal medyada yeniden paylaşıma sokuldu. Tarhan'ın yaptığı konuşma izlenme rekorları kırıyor.
Emine Ülker Tarhan için twitter üzerinde yazılan yorumlardan bazıları;
6 tane Meral Akşener aynı masada toplansa bir Emine Ülker Tarhan çıkaramaz
Seneler önce Altılı masanın seçim mutabakat metnindeki vaatleri tek tek sıralayıp anlatan Emine Ülker Tarhan / Tarih 2015.. bu büyüklük halis mi?
Beni susturabilecek tek şey bilgidir, o da sizde yok! Emine Ülker Tarhan
SADIK ŞİMŞEK'TE DESTEK VERDİ
Öte yandan Sivas Bağımsız Milletvekili aday adaylığını açıklayan Sadık Şimşek'te sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak o videoyu paylaştı.
8 yıl önce tüm gerçekleri haykırmış. Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı aramakta güçlük çekiyorsa Emine Ülker Tarhan ismini düşünebilir. 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu umut olacak diyenler ancak kendini kandırır başka da kimseyi değil. pic.twitter.com/RUL97ZG1Sd— Sadık Şimşek (@simsekresmi) January 30, 2023