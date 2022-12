Erbakan’dan 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davasına ilişkin açıklama

ANKARA, (DHA)-YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismar davasına ilişkin, "Böyle bir suç işlenmişse bu suçun cezası bizim inancımıza göre çok ağırdır. Bu asla kabul edilemez. Yargılamanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve gerçekten de böyle bir şey olmuşsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu başörtüsüne anayasal güvence getirmesi amaçlanan Anayasa Değişikliği teklifini desteklediklerini kaydetti. Erbakan, bu teklifin bazı partiler için samimiyet testi olacağını belirterek, "Meclis'e getirilen Başörtüsüne özgürlük konusundaki Anayasa değişiklik teklifi, Meclisteki bütün partiler için bir samimiyet sınavı olacak. Temel bir insan hakkı noktasında referanduma gitmeden, milletin vekilleri tarafından Meclis'te onaylanmasını gerekir" diye konuştu.

'YARGILAMANIN EN KISA SÜREDE SONUÇLANDIRILMASI GEREKİYOR'

Fatih Erbakan, 6 yaşındaki kızın istismar iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

"Böyle bir suç işlenmişse bu suçun cezası bizim inancımıza göre çok ağırdır. Bu asla kabul edilemez. Ancak burada suçun şahsiliği ilkesi de çok önemli. Herhangi bir camiada veya siyasi partiye mensup bir kişi bir suç işlediyse bütün camiayı, partiyi veya STK'yı hepsini suçlayamayacağımız gibi burada da suçun şahsiliği ilkesinden hareket etmek lazım. Hukuki süreç devam ediyor. Yargılamanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve gerçekten de böyle bir şey olmuşsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Sadece tarikatlar için değil CHP'li bazı isimler hakkında da böyle iddialar gündeme geldi. CHP'li birinin yaptığı ahlaka aykırı bir davranıştan nasıl bütün CHP camiası suçlu sayılamayacaksa, bu olayda da aynı şekilde bütün bir camianın, o görüşe mensup herkesin töhmet altında bırakılması, suçlu ilan edilmesi doğru değil. Bu tarikatlar ve cemaatler için de geçerli, diğer partiler için de CHP için de geçerli."

'ASGARİ ÜCRET EN AZ 14 BİN TL OLMALI'

Erbakan, görüşmeleri devam eden asgari ücret ile ilgili şunları söyledi:

"Asgari ücret en azından 14 bin lira seviyesinde olması gerekir. Biz iktidar olduğumuz yüzde 150 zam yaparak asgari ücreti 14 bin lira yapacağımızı söylemiştik. Bugün de baktığımızda ülkemizde açlık sınırı bazı hesaplamalara göre 7 bin 800 bazı hesaplamalara göre 8 bin 600 seviyesine gelmiş. Yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aşmış ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 11 bin seviyesine gelmiş. Dolayısıyla bu verileri hesaba kattığımız zaman asgari ücretin insanca yaşanacak bir noktaya getirilmesi son derece önemli. Çalışan bir kişinin sadece ihtiyaçlarını karşılaması için 11 bin liraya ihtiyaç duyuyorsa, 4 kişilik asgari ücretli bir ailenin insanca yaşaması için asgari ücretin en azından 14 bin lira olması lazım."

'EYT KONUSU YAŞ SINIRI OLMADAN BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMELİ'

Erbakan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de herhangi bir yaş sınırı olmadan konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz aylarda EYT Federasyonu yetkililerine, "EYT sorununu gelir gelmez çözeceğimize dair" basının huzurunda imzalı noter tasdikli belge vermiştik. Bu sorunun herhangi bir yaş sınırı olmadan çözülmesi gerekir. İktidarın, vatandaşa gelince sineğin yağını hesap etmekten vazgeçmesi lazım. 2023 yılı bütçesinde çiftçilerimize 54 milyar, faize 560 milyar veriliyor. Faize bir senede 560 milyar verilecek, imtiyazlı holdinglere bütçeden 100 milyar lira garanti ödemesi yapılacaksa biz zahmet de maliyeti ne olursa olsun EYT'li vatandaşlara da bu sineğin yağının hesap etmekten vazgeçilip bir an önce yaş sınırı olmadan EYT'yi bir an önce çıkarsınlar" dedi. (DHA)

