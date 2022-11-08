Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'u resmi törenle karşıladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kristersson, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kristersson, merdivende Türkiye ve İsveç bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı