Erdoğan: Milletimiz, saldırının faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki patlamaya ilişkin, "Milletimiz, bu saldırının faillerinin tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki patlamaya ilişkin, "Milletimiz, bu saldırının faillerinin tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza geçmiş olsun. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz bu saldırının faillerinin tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı