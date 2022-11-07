Erdoğan: Türkiye, 5'inci kol faaliyeti yürütenlerden çok çekmiştir (2)

'MİLLETİMİZ BU OYUNLARI BOZACAK FERASETE VE DİRAYETE SAHİP OLDUĞUNU SAYISIZ ÖRNEKLE GÖSTERMİŞTİR'

Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılından aldıkları ilhamla ülkeyi Türkiye Yüzyılı'na hazırladıkları kritik bir dönemde yine aynı oyunun sahnelenmeye başlandığına dikkat çekerek, "Ama bu defa açık ve net söylüyorum; başaramayacaklar. Çünkü milletimizin ülkesinin 20 yılda kat ettiği asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesinden edindiği tecrübeyle bu oyunları bozacak ferasete ve dirayete sahip olduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Hatırlarsanız bunlar; sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, çukur eylemleriyle vatan topraklarına göz dikilirken PKK'nın, 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldığımızda FETÖ'nün, Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin, düzensiz göç yükünü insani refleksle sırtlandığımız süreçte Avrupa'nın, Karabağ'ın işgaline karşı kardeşlerimizin yürüttüğü vatan muharebesinde Ermenilerin, ekonomik tuzaklarla ülkemize diz çöktürülmeye çalışılırken faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine verilen görev buydu. Diyet borçları bunu gerektiriyordu" dedi.

'KİRLİ OYUNU BİR KEZ DAHA BOZACAĞIZ'

İnşallah son örneğini uyuşturucu iftirasıyla bir kez daha gördüğümüz aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz Cumartesi günü de Gaziantep'te vatandaşlarımızla kucaklaşıp hasret giderdik. Resmi rakamla 75 bin kişinin katıldığı bu toplu açılış ve mitingimiz gerçekten Gaziantepli kardeşlerimizin 2023'e nasıl hazırlandığının en güzel ifadesiydi. Gaziray ile yapımı tamamlanan diğer eser ve hizmetlerin açılışlarını yaptıktan sonra 25 Aralık Panorama Müzesi'nde kadınlarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tüm Gaziantepli hemşirelerimize teşekkür ediyorum. Bu sabahta Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ülkemizin 4 bir yanında hayata geçirilen 2 bin köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Köy yaşam merkezleri projesiyle adeta yeni baştan inşa ettiğimiz okul altyapımız sebebiyle artık kullanılmayan köy okulu binalarımızı hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile yeniden aktif eğitim birimleri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu okullarda sadece öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul eğitimi verilmekle kalmayacak; okul binalarımız aynı zamanda köy halkının ihtiyaçlarına göre çeşitlenen farklı mesleki ve teknik kursların düzenlendiği kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler haline gelecek."

'OSMANLI'NIN CUMHURİYET'E BIRAKTIĞI MİRASI KURUMLARIMIZDA GÖRMEK MÜMKÜN'

Erdoğan, Türk milletinin dünyanın en eski, en güçlü, sürekliliği en sağlam devlet geleneğine sahip milletlerin başında geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Anadolu'yu kendimize vatan yaptıktan sonra da bu topraklarda yükselttiğimiz her bayrakla, ortak varlığımızın teminatı, güç kaynağımız bağımsızlığımızın mihenk taşı devletimize sahip çıktık. Selçuklu'nun attığı temeller, vurduğu damgalar hala Anadolu'nun dört bir yanında yaşıyor. Osmanlı'yı bir uç beyliğinden cihan devletine taşıyan güçlü kurumsal temellerin çoğu halen ayaktadır. Cumhuriyetimizi kurarken tüm bu birikimin üzerine milli iradenin üstünlüğü esasına dayalı yeni bir yapı inşa ettik. Yerleşik bir medeniyet olan Osmanlı'nın Cumhuriyet'e bıraktığı mirasın büyüklüğünü bugünkü önemli kurumlarımızın çoğunun kuruluş tarihlerinde görmek mümkündür. Üniversitelerimizden meclisimize kadar Osmanlı'nın kurduğu müesseselerinin çoğunun devam ettiği gerçeği devletteki sürekliliğin işaretidir. Hiç şüphesiz bu gücün gerisinde milletin ve devletin ruh ve beden gibi ayrılmaz bir bütün olması vardır."

'VESAYET ODAKLARININ YOL AÇTIĞI HASARI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMİR ETTİK'

Erdoğan, geçmişte vesayet odaklarının devleti, milletin değerlerini ve iradesine karşı bir kırbaç gibi kullanma gayretlerinin yol açtığı hasarı demokrasi ve kalkınma reformları ile önemli ölçüde tamir ettiklerini ifade ederek, "Artık sadece tarihten geleceğe uzanan kadim mirasın özüne uygun şekilde asli görevlerine odaklanmış milletiyle etle tırnak gibi bütünleşmiş şekilde çalışan bir devlete sahibiz. Milletimizin zenginliğinden ve kucaklaşmasından güç alan devletimizi her alanda dünyada hak ettiği yere çıkartmak için gece gündüz çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı