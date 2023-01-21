Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den AK Parti tabanını kızdıracak açıklama!

Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, bugün yazdığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, "Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor" dedi.

Yeni Şafak'taki yazısında, "Erdoğan liderliğinin desteklenmesi AK Particilik anlamına gelmez" diyen Metiner, "Tersine en geniş anlamda millet iradesine ve birliğine, devletin bekası ve geleceğine sahip çıkmak anlamına gelir. AK Parti’nin dışındaki partilere oy verenler, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimine asıl bu zaviyeden bakmalıdırlar. Eminim ki ülkesini ve milletini seven herkes, hangi partiye mensup olursa olsun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yanında durmanın, ülkemizin ve milletimizin egemenliğine tasallut etmek isteyen o yabancı güçlerin siyasi işgaline izin vermemek adına gerekli olduğu bilinciyle hareket edeceklerdir. Erdoğan liderliğinin günümüzdeki anlamını dar parti kalıpları içine sıkıştırmamak gerekir. Herkesin partisi kendinedir. Ama ülke hepimizindir. Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini, kendi milli irademize ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmak perspektifine oturtmak olmazsa olmaz öneme sahip."

Kaynak: gazeteduvar.com.tr