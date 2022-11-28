Eski Bakan Eroğlu: Büyük milletlerin büyük hedefi olur

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ'a gelen Tarım ve Orman eski bakanı Veysel Eroğlu, "Büyük milletlerin büyük hedefi olur, "Kızıl elma'sı olur. Bizim de büyük hedeflerimiz var" dedi.

Tarım ve Orman eski bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Veysel Eroğlu Elazığ programı kapsamında ilk olarak Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Eroğlu, daha sonra Elazığ Belediye'sine geçti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Eroğlu son olarak AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Eroğlu, gençlere Türkiye'nin eski halini hatırlatmakta fayda olduğunu belirterek, "Yol yoktu, su yoktu çoğu ilde. Hastane yoktu, ilaç alınamıyordu, hava yolu halkın yolu değildi, havaalanları yoktu. Yani Türkiye hakikaten iğneden ipliğe kadar dışarıdan alıyordu. Bütün kahraman ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyacının neredeyse tamamı yurt dışından alınıyordu. Yurt dışına bağımlıydık, göbeğimiz bağlıydı. Bütün silahları, tankları dışarıdan alırdık. Yabancı ülkeler derdi ki benim tankımı teröristlere karşı kullanamazsın. Ne demek yani düşünebiliyor musun? İHA'ları kiralıyorduk, yanlış koordinat gösteriyor, dağları bombalıyorduk. En iyi atak helikopteri kim yapıyor? En mükemmel harp gemilerini biz yapıyoruz. Nereden nereye bakın. Şimdi Türkiye bu kadar güçlü olmasa biz kalkıp da 30 yıldır bizim memleketimiz olan Karabağ'ı alabilir miydik? Alamazdık. Hedef koydu Cumhurbaşkanımız. Bunlardan birisi 2023. 2023 çok önemli arkadaşlar. Bunu mutlaka gümbür gümbür kazanmamız gerekir. Çünkü hedefimiz var, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu yıl da inşallah biz dünyadaki 10 büyük ekonomi arasında yer alacağız diye hedef koydu. Büyük milletlerin büyük hedefi olur, "Kızıl elma'sı olur. Bizim de büyük hedefimiz var. Çünkü milletlerin tarihinde 50-100 yılların önemi yok. Bir büyük hedefimiz de biliyorsunuz Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü 2071 yılında kutlanacak" diye konuştu.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı