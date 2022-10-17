Eski Milletvekili Atilla Sın İçin Tbmm'de Tören

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Muş Milletvekili Atilla Sın (81) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Anavatan Partisi'nden 17'nci dönem Muş Milletvekili seçilen Atilla Sın, Ankara'da dün hayatını kaybetti. Sın için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Sın'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

1941 yılında Ankara'da doğan Atilla Sın, Ankara Ticaret Odası Meclis'i üyeliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. ANAP'tan 17'nci dönem Muş Milletvekili olarak seçilen Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı