Fakıbaba'nın İstifa Dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na Sevk Edildi

Fakıbaba'nın İstifa Dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na Sevk Edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

Şanlıurfa'dan seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim'de AK Parti üyeliği ile milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın parti rozeti, TBMM grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı da Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesini görüştü. İstifa talebi, TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi. "Başkanlık tezkeresi" olarak sunulan istifa talebinin, gündeme alınması bekleniyor. Daha sonra istifa talebi, Genel Kurul'da doğrudan oylamaya sunulacak. İstifa, Genel Kurul'da kabul edilirse; Fakıbaba'nın milletvekilliği düşecek. (DHA)

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Fakıbaba'nın İstifa Dilekçesi, Meclis Genel Kurulu'na Sevk Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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