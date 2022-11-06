Fatih Erbakan, tekrar Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı seçildi

Oğuzhan SARI- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi'nin 2'nci Olağan Kongresi'nde mevcut Genel Başkan Fatih Erbakan, 1225 delegenin tümünün oylarını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi'nin 2'nci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye partililerin yanı sıra, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım davetli olarak katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kongre ile birlikte seçim çalışmalarının da fiilen başladığını söyleyerek, "Artık Yeniden Refah var; elhamdülillah. Hak geldi, batıl zail oldu. Su göründü, teyemmüm bozuldu. Buradan açıkça ifade ediyorum; metalleri yorulmuş, boyaları dökülmüş, artık bu millete verecek bir şeyi bulunmayan mevcut iktidarın emeklilik zamanı gelmiştir. 6 benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı masadakilerle, iktidarda bulunan kasa başındakilerin millete verecek bir şeyi yoktur" diye konuştu.

'İTTİFAKIMIZ MİLLETİMİZLEDİR'

Seçimlere yönelik herhangi bir ittifak içerisinde bulunmayacaklarına işaret eden Erbakan, "Bize her fırsatta soruyorlar; efendim, hangi ittifakta yer alacaksınız. Buradan diyoruz ki ne ittifakı yahu? Milli Görüş, yanardağ olmuş patlıyor. Milletimiz yanardağ gibi patlıyor. Yeniden Refah olarak ittifakımız milletimizledir. Yeniden Refah Partimizin Amerikalarda, İngilterelerde icazet arayışı olmamıştır. Yeniden Refah Partimiz, milletimizden gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır. İktidarı, Washington'dan, Londra'dan değil; aziz milletimizden, Anadolu'dan istiyoruz" dedi.

İktidara yönelik eleştiri de yapan Erbakan, "Yapılan birtakım hizmetler olmakla birlikte; başta ekonomi olmak üzere hukuk ve adalet, dış politika, sosyal politikalar ve eğitim gibi başat unsurların hemen hepsinde maalesef sınıfta kalınmıştır. Evet; Ayasofya açıldı, başörtülü bakanımız, büyükelçimiz oldu; ama paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adaletten eser kalmadı. Evet, İHA, SİHA'lar yapıldı; ama aynı zamanda Erbakan Hoca'mızın kurduğu fabrikalar satıldı, yok edildi. Devlete ait yüzlerce fabrika satıldı, yok edildi. Faize 21 yılda tam 550 milyar dolar aktarıldı" diye konuştu.

'SINIFTA KALAN SADECE İKTİDAR DEĞİL'

Muhalefetin de sınıfta kaldığını belirten Erbakan, "Bu süreçte sınıfta kalan sadece iktidar değildir. İtiraz etmekten, "istemezük" demekten, yapılan hayırlı işlere de "hayır" demekten başka bir fonksiyon icra edemeyen muhalefet de sınıfta kalmış, milletimize umut olmaktan uzaklaşmıştır. Sosyal demokrat Milli Görüş anlayışına evrilenler, "Milli Görüş'ü temsil ediyorum" diyerek İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine alet olanlar, CHP'nin arkasını toplamayı, eksikliklerini tamamlamayı Milli Görüş zannedenler var" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikasını da eleştiren Erbakan, "20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti hükümetlerinin borç, faiz, zam, vergi, israf ve beton, çimento ekonomisi oluşturmanın ötesine geçememiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi iktidarın ekonomi modelinde 3 temel gider kalemi, 3 temel gelir kalemi bulunmaktadır. Giderler; faiz, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımı, israf. Gelirler; borçlanma, kamu mallarını satıp yok etme, zam, vergi ile milletin suyunu çıkarma. İşte bu model yüzünden faiz lobisi kar rekorları kırmaya, enflasyon ve fakirlik sürekli artmaya, Türk Lirası her geçen gün erimeye, aziz milletimizin borçları ve feryadı gün geçtikçe daha da artmaya devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden muhalefeti de eleştiren Erbakan, "Peki ya "Masa başındakiler" dediğimiz 6'lı masanın durumu nedir? Çoğu ekonomik model olarak daha düşük faizle borçlanmayı vadediyor. İBB, yüzde 10,70 ile dolar borçlanıyor. Bu mu sizin ekonomi çözümünüz? İktidarın yüzde 8,64 faizle dolar borçlanma rekorunu egale etmek midir çözümünüz? Çözüm ne masadakilerde ne kasadakilerde. Çözüm Milli Görüş'te, Yeniden Refah'ta, çözüm adil düzende" diye konuştu.

'İHA VE SİHA'LARIN ARKASINDA DURACAĞIZ'

Fatih Erbakan, iktidar olmaları durumunda devam eden projelere de desteklerinin süreceğini belirterek, "Yüksek katma değerli, İHA, SİHA projelerinin ve savunma sanayisindeki tüm projelerin arkasında duracağız. Tüm gücümüzle bu projelere destek vermeye devam edeceğiz. Yerli otomobil başta olmak üzere, tüm milli projeleri destekleyecek ve teşvik edeceğiz. Şirketlerimizin markalı ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmalarını teşvik edecek, talep ettikleri destekleri vereceğiz" dedi.

Erbakan, adalet sisteminin de önemli bir sorun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milletimizin yaşamış olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi de hak, hukuk ve adalet ile ilgili sorunlardır. Türkiye, uluslararası değerlendirmelere göre adalet alanında en alt sıralarda yer almaktadır. Adalet mekanizmasında adamına göre kararlar ayyuka çıkmış durumdadır. Adalete duyulan güven yerle yeksan olmuş durumdadır. Mevcut iktidarın bu alanda yaptığı tek şey; içinde adaletten eser olmayan lüks ve devasa adliye binaları ve her sene 40 tane yeni hapishane inşa etmektir. Bizler Yeniden Refah iktidarında, adil bir hukuk sistemini mutlaka inşa edeceğiz."

'YENİ ANAYASA YAPILIP MİLLETİMİZE ARMAĞAN EDİLECEK'

Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında, yeni, sivil, milli ve yerli bir anayasa yapılarak, milletimize armağan edilecektir. Mevcut Anayasa 12 Eylül rejiminin kalıntılarını bünyesinde barındıran bir anayasa olup, bugüne kadar 20'den fazla kez rötuşlar yapılmaya çalışılmış; ancak tam manasıyla uygun bir hale getirilememiştir. Hakkı üstün tutan, adaleti temel alan bir anayasanın, her vatandaşına adil bir şekilde yaklaşacak bir devletin, bir işleyişin ortaya çıkmasına vesile olacak, toplumsal mutabakat ile hazırlanmış yeni bir anayasanın yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Erbakan, tek aday olarak girdiği seçimde 1225 delegenin tümünün oylarıyla yeniden genel başkan seçildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı