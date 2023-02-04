Fatih Portakal'ın anketinde Kılıçdaroğlu zirveyi gördü! Portakal'a tepki yağdı

Gazeteci Fatih Portakal, twitter hesabından bir anket yayınladı. Ankette Kılıçdaroğlu zirveyi görürken Erdoğan'ın oyu yüzde 20'de kaldı. Sonuca bir çok vatandaş tepki gösterirken Optimar yöneticisi Hilmi Daşdemir'de Fatih Portakal'ı eleştirenler arasındaydı

Türkiye erken seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak tartışması sürerken gazeteci Fatih Portakal twitter hesabından bir anket yayınladı. Ankette dikkat çeken sonuçlar vardı.

Portakal'ın anketinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 20 olarak ölçüldü.

Portakal anket sonrası, "Ben bu seçimde çok büyük sürprizlerin yaşanacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.

Optimar Araştırma şirketinin başkanı Hilmi Daşdemir ise Portakal'a tepki gösterdi. Daşdemir, "Sevgili Fatih Portakal, bu kafayla giderseniz daha ŞOK sürprizler yaşarsınız" dedi.

İYİ PARTİ MESAFELİ

Vatandanhaber.com'dan Sadık Şimşek'in iddiasına göre; İyi Parti kazanacak aday konusunda ısrar ediyor. Muhalefet cephesinde yer alan diğer dört parti ise meclise girmek için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek veriyor. O partiler arasında ''Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'' yer alıyor.