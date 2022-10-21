Fuat Oktay: 2023 Bütçesi, Kalkınmayı Ve Gelişmeyi Sağlayacak Bir Bütçedir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 bütçesi; kadınlarımızı güçlendirecek, ormanlarımızı koruyacak, enerji verimliliğini artıracak, tarımda rekolteyi yükseltecek ve daha pek çok alanda kalkınmayı, gelişmeyi sağlayacak bir bütçedir"...

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 bütçesi; kadınlarımızı güçlendirecek, ormanlarımızı koruyacak, enerji verimliliğini artıracak, tarımda rekolteyi yükseltecek ve daha pek çok alanda kalkınmayı, gelişmeyi sağlayacak bir bütçedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu yaptı. Fuat Oktay, aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 bütçesinin, Türkiye yüzyılının yolunu açacak bir yapıda olduğunu söyledi.

'KALKINMAYI, GELİŞMEYİ SAĞLAYACAK BİR BÜTÇE'

Bütçe teklifinin, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan, adil ve sosyal anlayışa sahip bir bütçe olduğunu vurgulayan Oktay, "Sosyal bütçe olarak nitelendirebileceğimiz teklifimiz, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler içermektedir. Bütçenin sadece program dağılımına baktığımızda dahi işçisinden işverenine, emeklisinden çiftçisine, sağlık personelinden polislerimize, genç ve yaşlı toplumun tüm kesimlerini kapsadığını ve 85 milyonun bütçesi olduğunu görebiliriz. 2023 bütçesi; kadınlarımızı güçlendirecek, ormanlarımızı koruyacak, enerji verimliliğini artıracak, tarımda rekolteyi yükseltecek, turizmde yeni rekorların önünü açacak, kültürel değerlerimizi zenginleştirecek ve daha pek çok alanda kalkınmayı, gelişmeyi sağlayacak bir bütçedir. 2023 bütçemiz ile cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız" dedi.

'YÜZDE 5 BÜYÜMENİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR'

Ardından küresel ekonomiye değinerek, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğuna kaydeden Oktay, "2020 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanan Türkiye ekonomisi; 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren aşılamanın ülke genelinde hızla yaygınlaşmasıyla kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi, kademeli normalleşme adımları ve firmalar ile hane halkına verdiğimiz desteklerin de etkisiyle kesintisiz büyümesini sürdürerek, 2021 yılında yüzde 11,4 oranıyla son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşmıştır. 2023 yılında ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5 büyüme oranının korunması hedeflenmektedir" diye konuştu.

'540 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZI 2023'TE KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir doğal gaz krizi ile karşı karşıya kalındığını anlatan Oktay, "Özellikle, Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının Rusya tarafından kapatılması nedeniyle Avrupa ülkeleri, enerji tedariki ve arz güvenliği kapsamında oldukça zorlu bir sürece girmiştir. Hükümetimiz ise bu sıkıntılı dönemde gerçekleştirdiği başarılı diplomasi ile enerji arz güvenliğini sağlamış ve kış aylarında yaşanabilecek olası bir doğal gaz krizinin önüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türkiye'deki doğal gaz çalışmalarına değinen Oktay, "Silivri doğal gaz depolama tesisimizde kapasite artışına yönelik yaptığımız çalışmalar sona ermiş olup, 3,2 milyar metreküplük kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkarmış bulunmaktayız. Hem Silivri hem de Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde depo doluluk oranlarında yüzde 100'e ulaştık. 2020 yılından itibaren Karadeniz'deki Sakarya doğal gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini 2023 yılı itibarıyla halkımızın kullanımına sunacağız. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Söz konusu miktar, yıllık bazda yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaza tekabül ederken, 2027-2028 yıllarında yıllık 15 milyar metreküpe çıkartılacak" dedi.

Oktay ayrıca, 2023 yılı bütçesinin Orta Vadeli Program ile uyumlu bir biçimde, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, halkın ihtiyaçları ile sosyal ve mali alanda ilerlemeye yönelik adımlar çerçevesinde hazırlandığını ve komisyona sunulduğunu söyledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı