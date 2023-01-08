Fuat Oktay, gazetecilerin bisiklet sürüş etkinliğine katıldı

Kaan ULU-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Ankara'da düzenlenen bisiklet sürüş etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eymir Gölü'nde Haber Kameramanları Derneği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Sürüş Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte; kadın ve erkek basın mensupları için ayrı ayrı bisiklet yarışı düzenlendi. Etkinlik öncesi yarışa katılan gazetecilerle sohbet eden Oktay, bir süre katılımcılarla birlikte bisiklet sürdü. Yarışmada kadınlar kategorisinde Pınar Torlak 1'inci, Derin Akbaş 2'nci, Tuğba Şenkazan 3'üncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Hakan Karaduman 1'inci , İbrahim Kördemirci 2'nci, Faruk Ayaz ise 3'üncü oldu. Derece girenlere madalya veren Oktay, daha sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ZOR ŞARTLARDA İŞ YAPTIĞINIZIN ŞAHİTLERİYİZ'

Fuat Oktay, bugün Ankara'da soğuk bir hava olduğunu ancak son derece sıcak bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Kameramanlarımızdan editörlerimize, foto muhabirlerimize kadar tüm gazetecilerimiz buradalar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden 1-2 gün önce düzenlenen böyle bir güzel etkinliğe bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak gerçekten güzel, ayrıcalık. Sizlerin hangi zor şartlarda iş yaptığınızın bizzat şahitleriyiz. Bugünkü etkinlik güzel, bisiklet kullanmak güzel. Ama biliyoruz ki sizler; savaş ortamı olsun, barış ortamı olsun, afetler olsun, soğuk hava olsun, sıcak hava olsun; terleyerek, üşüyerek her türlü şartlarda ne pahasına olursa olsun görevini ifa etmek için gecesini gündüzünüze katan arkadaşlarımızsınız. Bunun farkındayız. Millet olarak bunun farkındayız. Hele hele siyaset dünyasındaki insanlar olarak, hükümetteki kişiler olarak biz zaten bunun çok çok bilincindeyiz. Yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

'BÜYÜKŞEHİRLERDE BİSİKLETİN KULLANILMASINI ARZU EDERİZ'

Bisiklet kullanmanın önemine de dikkat çeken Oktay, "Bisiklet kullanımı dünyada bir yaşam tarzı, Türkiye'de de bugünden güne gelişmeye başladı. Bisikletin kullanılmasıyla alakalı olarak birkaç şehrimiz de bunun öncülüğünü yapıyor. Konya, bunlardan birisi. Yine Sakarya'da da bu tip etkinlikler ön plana çıkıyor. Böyle birkaç şehrimiz var ama ısrarla İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde de çok arzu ederiz. Tüm yerel yönetimlere de bisikletin daha rahat kullanımıyla alakalı altyapının oluşturulması görevi düşüyor. Bunun için yine hükümet olarak da teşvik ediyoruz ama bisiklet kullanmak sadece bisiklete binme olayı değil. Bir defa öğrendin mi ömür boyu unutulmuyor. Ama bisikletin üzerinde durmanız için de sürekli hareket etmeniz gerekiyor. Gazetecilikte böyle aslında. Sürekli hareket etmek zorundasınız. Sürekli dinamik olmak zorundasınız. Sürekli ileriye bakmak zorundasınız" diye konuştu.

'GAZETECİLERİMİZ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNABİLİRİM'

​Oktay, bir basın mensubunun, "Gazetecilerin talepleri vardı. Hem uçak bilet bedellerinin hem de cep telefonu faturası bedellerinde bir indirim; bu noktada bir müjdeniz olur mu?" sorusuna ise "Müjdemizden ziyade, şunu yapabilirim; eğer ki bu konu siz gazetecilerimiz için gerçekten çok önemliyse gerek uçak bileti indirimleri konusunda veya cep telefonlarıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunabilirim. Çünkü biliyorsunuz bu ilgili şirketlerimizle de alakalı. Özel şirketlerle de alakalı. Dolayısıyla onlar adına benim burada karar vermem doğru olmaz. Ama sizin adınıza girişimde bulunurum. İnşallah iyi bir sonuç da alırız" diyerek yanıt verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı