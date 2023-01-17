Fuat Oktay: KKTC'nin tanınması için seferber olmaya devam edeceğiz

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğinin ardından, tanınması için de seferber olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs konusunda uluslararası toplum çözümsüzlükte ısrar etse de garantör ülke olarak hakkaniyetli bir çözüm için mücadele edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Oktay, "Ziyaretleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Sayın Başbakan ve hükümet ortaklarıyla görüşmemizde, Türkiye- KKTC iş birliğiyle yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldık. Devam eden reform süreçleri ile Kıbrıs Türkü'nün istikrar ve refah için ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Hem "değer üreten" hem de "sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan" bir KKTC için, anavatan Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Geçmişiyle geleceğiyle "Kıbrıs Türkü" odaklı bu duruşumuz, milli davaya sahip çıktığımız kadar dertli oluşumuzdandır" dedi.

'BÖLGEDE İSTİKRAR AKDENİZDEN YÜKSELSİN İSTİYORUZ'

Dertlerinin; KKTC'nin istikrar içinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Oktay, "Derdimiz; bu cennet toprakların turizm ve eğitime ilaveten tarımsal üretimiyle, enerji ve maden kaynaklarıyla, limanlarıyla, ticaretiyle ve yüksek teknolojiyle ambargoları kırmasıdır. Derdimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır. Türkiye- KKTC güç birliğiyle, bölgede istikrar ve refah, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında Akdeniz'den yükselsin istiyoruz. Bugün KKTC Başbakanı ve hükümet ortakları ile bu doğrultuda, "Daha da ilerlemenin tam zamanıdır" dedik. 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamızı hem projeler hem de mali çerçeve itibariyle bugüne kadar oluşturduğumuz alt yapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarlıyoruz. Ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'KKTC'DE VATANDAŞLARI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEN YARARLANABİLECEK'

Oktay, KKTC ile iş birliklerinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte ve uzun vadeli bir yapıda olmaya devam edeceğini bildirerek, "2023 protokolü hazırlıklarını en kısa sürede omuz omuza tamamlayarak yine birlikte, kamuoyu ile paylaşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim. Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir. 2'nci bir müjdemiz; Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ iş birliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz. 3'üncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut iş birliğimiz ve Kıbrıs Türkü'nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'HAKKANİYETLİ BİR ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Oktay, anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarla KKTC'nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkü'nü desteklemeyi sürdüreceklerini işaret ederek, "Sayın Başbakan ve heyetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla üye olmasından duyduğumuz memnuniyeti de bir kez daha ifade ettik. KKTC Cumhuriyet Meclisinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler için dostluk grupları kurulması çok anlamlıdır. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğinin ardından KKTC'nin tanınması için de seferber olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs konusunda uluslararası toplum çözümsüzlükte ısrar etse de garantör ülke olarak hakkaniyetli bir çözüm için mücadele edeceğiz. Rum propagandasına kanan uluslararası toplum halen tarihi geçmiş, eski Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine işaret etmeyi sürdürüyor. Kıbrıs Türk tarafı ne istediğini çok açık ve net şekilde ortaya koymuştur. Çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de KKTC'nin bu vizyonuna tam destek veriyoruz" dedi.

'BUNUN İÇİN UĞRAŞANLAR KENDİLERİNİ BOŞUNA YORMASINLAR'

Oktay ayrıca, KKTC'ye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile olan müzakerelerde tam destek verdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türklerinin 1960 yılında teyit edilen ancak 3 yıl sonra gasp edilen müktesep hakları tescil edilmedikçe Türk tarafı tekrar bir müzakere masasına oturmayacaktır. Bunun için uğraşanlar kendilerini boşuna yormasınlar. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kıbrıs Türk halkının hakları ve meşru çıkarları vardır. Ne Rum kesimi ne de farklı taraflar bu alanlarla ilgili rüya görmesin. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürülmesi için hakkın ve haklının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Maraş'ın hayat bulması yönünde KKTC hükümetinin yürüttüğü çalışmalara desteğimiz de sürecek. Gerek kalkınma ve iş birliği alanında gerek Kıbrıs Türkü'nün uluslararası alanda verdiği mücadelede Cumhurbaşkanımız liderliğinde KKTC'nin yanındayız. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızı samimiyet ve kardeşlik temelinde, dayanışma ve eşgüdüm içinde sürdüreceğiz. Çözüm odaklı, Kıbrıs Türkü'nü ve Türkiye- KKTC gönüldaşlığını gözeten bir anlayışla mücadeleye devam edeceğiz."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise bugün anavatan Türkiye'nin yetkilileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 1 saat süren çok verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Bu görüşme sonrasında çok önemli adımların atılması konusunda ortak kararlar verdik. Buradan bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı