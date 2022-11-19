Gültekin Uysal'dan Erdoğan hakkında flaş iddia: Kendisini kurtarmak için çalışma başlattı

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığı habere göre, burada konuşan Uysal, "Seçimler yaklaştıkça kendisini kurtarmak için bu sistemin kilit noktası olarak dizayn edilmiş yüzde 50+1 dengesini bile feda ederek, parlamenter sisteme dönmeyi Sayın Erdoğan'ın isteyeceği kanaatindeyim" dedi.

Uysal, "Ortağı MHP'nin bundan haberi var mı bilmiyorum ama seçim öncesi bir numara daha deneyerek bu çalışmayı başlattılar. Onların derdi, suçüstü yakalanmış halleri dolayısıyla yargıdan kaçmak için ellerinden geleni yapmak ve hayatiyetlerini uzatmaktır" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan Türk milletine, cumhuriyete, demokrasiye yenilmiştir" diyen Uysal, " İktidara yakın şirketlerin anketlerinde bile 'Asla Erdoğan'a oy vermem' diyen seçmen kitlesi en az yüzde 55'tir. Kimse merak etmesin, Altılı Masa’nın ortaya koyacağı Cumhurbaşkanı adayı, büyük bir destekle seçimi kazanacaktır" diye konuştu.