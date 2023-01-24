Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a göre CHP artık İstanbul'u kazanamaz

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a göre CHP artık İstanbul'u kazanamaz

Halk TV yazarı ve Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz'dan CHP'lileri kızdıracak açıklama. Saymaz'a göre CHP artık İstanbul'da AK Parti'ye karşı zafer kazanamaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olacak tartışması devam ederken İstanbul'da büyük bir kriz çıktı. Bu kriz daha çok İyi Parti ve CHP arasında yaşanıyor.

Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ima ederek,

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur" demişti.

CHP ve İyi Parti arasındaki bu gerilimle ilgili konuşan İsmail Saymaz bomba bir iddiada bulundu.

İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Canan Kaftancıoğlu'na, gazeteci İsmail Saymaz'dan eleştiri geldi. Saymaz, CHP'nin AK Parti’yi İstanbul’da yenebilmesinin zora girdiğini belirtti.

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