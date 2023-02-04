HDP'den millet ittifakına ortak aday gösterelim çağrısı

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması sürüyor. Seçime 3 ay gibi bir süre kaldı. 1 yıldır muhalefet erken seçim çağrısında bulunurken adayını ise henüz belirleyebilmiş değil. Bu belirsizlik toplumda büyük rahatsızlığa yol açıyor.

Duvar'a HDP'li yöneticiler millet ittifakına ortak aday gösterelim çağrısında bulundu.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, "Teklif gelmeden buna yanıt veremem. Böyle bir gündemimiz yok. Biz kendi adayımız üzerinde çalışıyoruz. Açıklamamız çok uzun sürmeyecek" dedi.

Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, "Ortak aday konusunda Emek ve Özgürlük bloku uzun süredir çok çaba sarf etti ama ne hikmetse bu güne kadar bu blokla ilgili bir müzakere oluşturulmadı. Kapalı kapılar ardındaki müzakereler bizim için yok hükmündedir. Bizimle kapalı kapılar ardında konuşmayın. Biz taleplerimizi yüksek sesle dile getiriyoruz. Yeni bir demokratik Cumhuriyet inşa edilecekse bunun oturulup konuşulması lazım. Konuşulmadığı müddetçe biz üçüncü yol olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Teklifi görmek gerekiyor. Gerek HDP gerek Emek ve Özgürlük İttifakı her seferinde mutabakata ve görüşmeye açık olduğunu beyan etti. Bizim derdimiz zulüm iktidarından kurtulmak. Kapı açık. Sorun, kapıdan birininlerinin gelip gelmeyeceği meselesi. Biz kapımızı açtık gelirlerse buyur ederiz gelmezlerse de yapacak bir şey yok" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)