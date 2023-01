HDP'li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı yakın zamanda paylaşacağız

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halkıyla paylaşacağız yani HDP; kendi adayını çıkaracak, seçimlere kendi adayıyla girecek" dedi.

Partisinin Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gittikleri her yerde büyük ilgi gördüklerini söyleyerek "Bugün bakıyoruz Türkiye'nin her yerinde HDP var. Bazılarının korkulu rüyası haline gelen bir HDP var. AKP- MHP ittifakının korkulu rüyası ve her gece rüyasına giren tüm planlarını, bütün çalışmalarını "HDP'yi nasıl engelleriz', "HDP'yi nasıl siyasetten uzaklaştırırız'; bunun hesabını yapan bir zihniyetin sahibi olan AKP- MHP ittifakı var ama korkmaya devam etsinler. Korkulu rüyalarını görmeye devam etsinler" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği kararla partisinin, hazine yardımının aktarıldığı hesaba bloke konularak hazine yardımından yoksun bırakıldığını ve bunun hukuki olmadığını savunan Buldan, "Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz, Halkların Demokratik Partisi olarak en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halkıyla paylaşacağız yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne "Cumhur İttifakı'yla ne "Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. HDP'nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir. Türkiye'nin Türk demokrasi güçleriyle emek ve özgürlük ittifakıyla kadınların onayıyla gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini, görüşlerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi A partisine ya da B partisine bağlamasın. HDP sadece Kürtlerden değil ya da sadece Kürtlerin değil bugün Ermenilerin de Süryanilerin de Alevilerin de Azerilerin de Terekemelerin de ve bu ülkede ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerin partisidir. O yüzden sadece Kürtlerin değil diğer inanış ve kimliklerin de parlamentoya taşınması için HDP büyük bir çatıdır" diye konuştu.

Kongre sonunda seçimlere tek liste halinde giren Cengiz Anlı, yeniden başkan seçildi.

