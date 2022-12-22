HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu, "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Bilgiç, burada, HDP'li Semra Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması nedeniyle hakkında oylama yapılacağını duyurdu. Yapılan oylama sonucu, tutuklu yargılanan HDP'li Güzeli'in milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurulda 372 oy kullanılırken, 330 kabul ve 42 ret oyu verildi. Oylamanın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı protesto etmek için bugünkü Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi. Ardından HDP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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