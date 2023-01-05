HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin karşıladı.

'BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR, BİRAZ DAHA SABIR'

Görüşme sonrası açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Yani bugün çok uzun uzun açıklama yapamayacağım. Daha önce de görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanıyla, diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Biraz daha sabretmemiz gerecek. Bunlar netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç başlık vardı onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif var, biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek karar aşamasına gelince paylaşacağız. Muhtemelen ocak ve şubat ayında seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yapabilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyacı var. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı