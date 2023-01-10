İçişleri'nde şiddetle mücadele toplantısı

İçişleri'nde şiddetle mücadele toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Enes GEYİK- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ile Mehmet Ersoy, AK Parti'li milletvekilleri, emniyet müdürleri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve akademisyenler katıldı. Basına kapalı toplantıda; aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet nedenleri, şiddetin önlenmesine yönelik uygulanacak eylem planı ele alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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