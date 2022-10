İletişim Başkanı Altun'dan 'kimyasal Silah' İddiasına Tepki

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin, "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi,...

ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin, "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi, her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, Türkiye ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasına şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanlı Silahlı Kuvvetleri'ne ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın da kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletimiz de biz de gayet iyi görüyoruz" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE HER ALANDA SÜRECEK'

Bu iftiralara destek verenlerin de onlarla terör örgütü ile aynı statüde, aynı kefede ve aynı yolun yolcusu olduğunu kaydeden Altun, "Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir. PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır. Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı