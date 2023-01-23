İmamoğlu'na yargı darbesi gündemdeyken; Avukata kafa atıp kemik kıran polise 8 ay ceza

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret' ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezası aldığı davanın yankıları sürerken, Batman Adliyesi’nde, avukata kafa atan kemik kıran polise sekiz ay 22 gün hapis cezası verilmesi sosyal medyada büyük tartışma başlattı.

Tüm Türkiye'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı var. Bugün dikkat çeken bir haber daha gündem oldu. Sosyal medyada tartışma başlatan davanın detayları da belli oldu.

Batman Adliyesi’nde avukata kafa atan, kemik kıran polis ise sekiz ay 22 gün hapis yeterli verildi. Üstelik verilen bu cezaya ilişkin hükmün açıklanması da ertelendi. Söz konusu karar büyük tartışma başlattı.



Halk TV yazarlarından İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Batman Adliyesi’nde, avukata kafa atan kemik kıran polise sekiz ay 22 gün hapis cezası verildiğini duyurdu. Saymaz yazısında, "Batman Adliyesi'deki skandalı geçen yıl 3 Temmuz’da bu köşede yazıp görüntülerini yayınlamıştım. Ne mi olmuştu? Batman’da, hırsızlık suçuna karışan İ.T. hakkında geçen yıl 14 Nisan’da tutuklama kararı verildi. Adliyeye getirilen İ.T., lavaboya gitmek istediğini söyleyip kaçmaya çalıştı. Polisler arkasından koşarak İ.T.’yi yakaladı. Kamera görüntülerine göre polis M.G., iki polisin kolları arasındaki İ.T.’ye telsizi tuttuğu eli ile vurdu. İ.T., adliye koridoruna götürüldü. İ.T.’nin yumruklandığını gören Avukat Gülbahar Kaya, yapılan muameleye karşı çıktı" ifadelerini kullandı.

Saymaz yazısının devamında şunları kaydetti:

"İddiaya göre M.G., kadın avukata 'Sen kimsin! Uzaklaş buradan, çok gerginim' dedi. Bu diyaloğa tanık olan Avukat Orhan Alphan, 'Sakin ol, neden gerginsin' diye cevap verdi. M.G., 'Anan erkek doğurmuş, vursana' dedi, Alphan’a kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. M.G., Alphan’ın küfrettiğini, elini boğazına doğru götürdüğünü savunarak, 'Refleks olarak kafamı ileri doğru ittim, yaralama kastım yoktu.' dedi. Alphan’da kafa kırığı oluştu.

Polis M.G.’ye Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ağırlaşmış kasten yaralama suçundan beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis istemiyle dava açıldı. M.G, olaydan sonra Aydın'a tayin edildi. Dava, 20 Ocak’ta son buldu. Polise sekiz ay 22 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması ertelendi."